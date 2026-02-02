Restorasyon sonrası Meloni melek oldu

Haberin Devamı

Çalışmalar sonrası bir melek figürünün yüzünün Başbakan Giorgia Meloni’ye benzetilmesi muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefetteki Demokratik Parti, Kültür Bakanlığı’ndan inceleme talep etti. Restorasyondaki sanatsal tercihlerin kilise yönetimi tarafından alınmadığını duyuran Roma piskoposluğu ise inceleme başlatılacağını açıkladı. İtalyan Başbakanı da tartışmalara dahil oldu ve melek freskinin fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Hayır, kesinlikle meleğe benzemiyorum” diye yazdı. Tartışmaların merkezindeki kilisenin papazı Daniele Micheletti de “Bu sabah haberi görünce bakmak için erkenden kiliseye gittim. Bence de Giorgia Meloni’ye benziyor” derken, bunda “yanlış bir şey görmediğini” kaydetti.