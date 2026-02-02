×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Restorasyon sonrası Meloni melek oldu

Güncelleme Tarihi:

#Roma#Giorgia Meloni#San Lorenzo Bazilikası
Restorasyon sonrası Meloni melek oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

İTALYA’nın başkenti Roma’daki San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda yapılan restorasyon, ülkede siyasi tartışmaya yol açtı.

Haberin Devamı

Çalışmalar sonrası bir melek figürünün yüzünün Başbakan Giorgia Meloni’ye benzetilmesi muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefetteki Demokratik Parti, Kültür Bakanlığı’ndan inceleme talep etti. Restorasyondaki sanatsal tercihlerin kilise yönetimi tarafından alınmadığını duyuran Roma piskoposluğu ise inceleme başlatılacağını açıkladı. İtalyan Başbakanı da tartışmalara dahil oldu ve melek freskinin fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Hayır, kesinlikle meleğe benzemiyorum” diye yazdı. Tartışmaların merkezindeki kilisenin papazı Daniele Micheletti de “Bu sabah haberi görünce bakmak için erkenden kiliseye gittim. Bence de Giorgia Meloni’ye benziyor” derken, bunda “yanlış bir şey görmediğini” kaydetti.

Restorasyon sonrası Meloni melek oldu


Gözden KaçmasınTrumptan yeni yayınlanan Epstein belgelerine ilk tepkiTrump'tan yeni yayınlanan Epstein belgelerine ilk tepkiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Roma#Giorgia Meloni#San Lorenzo Bazilikası

BAKMADAN GEÇME!