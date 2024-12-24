Restorasyon 3 ay sürdü... Aşk Çesmesi’ne ziyaretçi sınırı

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Roma Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 ay süren restorasyonun 327 bin Euro’ya mal olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca tarihi yapı önündeki aşırı kalabalığı önlemek için çeşmeye girişlerin sınırlandırılacağı, aynı anda 400 ziyaretçinin girişine izin verileceği ve şu aşamada ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacağı kaydedildi. Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul uygulaması her gün saat 09.00 ile 21.00 arasında yürürlükte olacak ve 21.00’den sonra bir sınırlama olmayacak.