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Dünya
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Resmi kayıtlara ilk kez girdi: Ölüm nedeni hava kirliliği

Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
Resmi kayıtlara ilk kez girdi: Ölüm nedeni hava kirliliği
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İngiltere´de 2013 yılında astım krizi sonrası hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ella Kissi-Debrah’ın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçecek.

Uluslararası iklim ve sağlık kuruluşları son dönemde artan hava kirliliğine dikkat çekerken bu konuda devrim niteliğinde bir adım İngiltere Yüksek Mahkemesi’nden geldi. Annesi ile Londra’da yoğun trafiğin olduğu bir yolun yakınında yaşayan 9 yaşındaki Ella Kissi Debrah’ın ölüm nedenlerinin arasında hava kirliliğinin de bulunduğuna dair karar verdi. Böylece Ella, dünyada hava kirliliğinin ölüm nedeni olarak belirtildiği ilk kişi oldu. Şubat 2013’te hayatını kaybeden Ella’nın evinin yakınındaki hava kirliliği seviyesinin, Dünya Sağlık Örgütü ile AB’nin belirlediği yasal seviyenin üzerinde olduğu ve bu durumun Ella’nın ölümünde doğrudan etkisi olduğu tespit edildi.

Resmi kayıtlara ilk kez girdi: Ölüm nedeni hava kirliliği

EKSİK BİLGİ VERİLDİ

Savcı, Ella’nın maruz kaldığı temel hava kirliliği kaynağının ulaşım kaynaklı emisyonlar olduğunu belirterek aynı zamanda trafiğin yarattığı hava kirliliği ile solunum yolları hastalıkları arasındaki ilişki hakkında eksik bilgi verilmesinin, Ella’nın ölümüne katkıda bulunduğunu belirtti. Karar uyarınca Ella’nın ölüm belgesinde ölüm nedeni “akut solunum yetmezliği”, ”şiddetli astım” ve “hava kirliliğine maruz kalma” maddeleri belirtilecek.

 

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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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