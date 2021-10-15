'Resmi büyücü' 23 yıldan sonra işten çıkarıldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Resmen duyuruldu Başvurular e-DevlettenResmen duyuruldu! Başvurular e-Devlet'ten#E-Devlet
2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Aslan payını eğitime ayırıyoruz2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... 'Aslan payını eğitime ayırıyoruz'#Fuat Oktay
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
Ortalığı birbirine kattı Dehşet anları... Her yerde aranıyorOrtalığı birbirine kattı! Dehşet anları... Her yerde aranıyor#İstanbul
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Türkiyeyi bekleyen tehlike ‘20-30 milyonu bulacak...’Türkiye'yi bekleyen tehlike! ‘20-30 milyonu bulacak...’#Göç
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacakBu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ünlü müzisyen şoförüyle evlendi: Elmacık kemikleriniz ne güzelÜnlü müzisyen şoförüyle evlendi: 'Elmacık kemikleriniz ne güzel!'#Roger Waters
Putinden flaş sözler... Alarm durumundalarPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!#Rusya
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
HABERLERDünya Haberleri

'Resmi büyücü' 23 yıldan sonra işten çıkarıldı!

#Yeni Zelanda#Christchurch#Büyücü
Resmi büyücü 23 yıldan sonra işten çıkarıldı

Dünyada örneği olmayan bir iş akdi haberi dünya medyasında gündem haline geldi. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 23 yıl boyunca şehrin 'resmi büyücüsü' olarak çalışan adam şehir meclisi sözleşmesini yenilemeyince görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Yeni Zelanda'nın 23 yıllık 'resmi büyücüsü' 23 yıllık hizmetinin ardından, sözleşmesinin yenilenmemesi sonucu görevinden ayrıldı. 'Büyücü' dünya üzerinde bir resmi kurum tarafından atanmış ilk ve tek meslek erbabı idi...

Gerçek ismi Ian Brackenbury Channell olan 88 yaşındaki adam Christchurch şehir konseyi tarafından neredeyse çeyrek asırdır 'şehri büyücülük ve büyücülük benzeri hizmetler' yoluyla tanıtmak amacıyla çalıştırılıyordu. 

Yıllık 16 bin dolar kazanan büyücünün bugüne kadar verdiği hizmetler karşılığı kazandığı toplam meblağ ise tamı tamına 368 bin dolar olarak açıklandı.

İngiltere'de doğan büyücü 1976'da Yeni Zelanda'ya taşındı ve topluma açık yerlerde büyücülük gösterileri yapan bir performans sanatçısı olarak hayatını kazanmaya başladı. Şehir konseyi o günlerde bu gösterileri yasaklamak istedi ancak halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. 1982 yılında Yeni Zelanda Sanat Galerisi Direktörleri birliği Ian Brackenbury Channell'ı 'yaşayan sanat eseri' ilan etti. 1990 yılında ise o dönemin Başbakan'ı Mike Moore'a, Channell'ın Yeni Zelanda'nın 'resmi büyücüsü' yapılması teklif edildi.

Resmi büyücü 23 yıldan sonra işten çıkarıldı

Haberin Devamı

Başbakan Moore, yazdığı resmi mektupta adama "Büyücülüğünüzün tüm ulusun emrinde olmadığından endişeleniyorum." yazdı. Mektup "Bu yüzden size yaptığım Yeni Zelanda, Antarktika ve ilgili kıyı bölgelerinin Büyücüsü olma teklifini acilen değerlendirmenizi istiyorum. Böylece başbakanların boyunu aşan büyüler, kutsamalar, lanetlemeler ve diğer doğaüstü şikayetler konusunda bir merciimiz olacaktır." sözleriyle devam etti.

Koronavirüse karşı iksir icat ettiğini açıklamıştı... Büyücünün hazin sonu

İlgili Haber:Koronavirüse karşı iksir icat ettiğini açıklamıştı... Büyücünün hazin sonu!

'Büyücü' o tarihten itibaren Christchurch'te çalıştı, kuraklık dönemlerinde Yeni Zelanda ve Avustralya'da yağmur dansı yaptı ve 2009 yılında Kraliçe tarafından bir hizmet madalyasıyla ödüllendirildi.

Yıllar süren hizmetinden sonra katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler ise sonunu hazırlayan faktörlerden biri oldu. Ian Brackenbury Channell'ın "Kadınları seviyorum, onları hep affederim. Bugüne kadar bir kadına bile vurmadım. Bir kadına asla vurmayın, çünkü hem morluk izleri oluyor hem de gidip hemen komşularına ve arkadaşlarına anlatıyorlar. Böylece başınız belaya giriyor." sözleri adeta ülke çapında infial yarattı.

Resmi büyücü 23 yıldan sonra işten çıkarıldı

Haberin Devamı

Nisan ayında gerçekleşen bu olaydan sonra şehir konseyi büyücüye bir teşekkür mektubu göndererek yıllar süren hizmeti için teşekkür etti ve sözleşmesinin yenilenmeyeceğini açıkladı. Konsey sözcüsü Lynn McClelland "Bu zor bir karardı ancak Büyücü her zaman Christchurch tarihinin bir parçası olarak kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Parasını büyücüye kaptırdı... Büyü bozulmayınca mahkemeye koştu

İlgili Haber:Parasını büyücüye kaptırdı... Büyü bozulmayınca mahkemeye koştu!

Konsey artık şehre turist çekmek için daha farklı ve kapsayıcı yöntemler benimseyeceğini açıklarken Büyücü durumu "Benim yaşlı ve sıkıcı olduğumu düşünüyorlar, onlar için artık yeterince 'havalı' değilim. Ama Christchurch'de benim gibisi yok." sözleriyle değerlendirdi.

Haberin Devamı

Şehir sokaklarında büyücülük gösterileri yapmaya devam edeceğini söyleyen adam karar yüzünden konseyi lanetlediniz mi sorusuna da "Hayır sadece onları iyi dileklerimle kutsadım." diyerek cevap verdi.

İlgili Haberler:

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttıHenüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sıradaPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Zelanda#Christchurch#Büyücü

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!