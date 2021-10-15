'Resmi büyücü' 23 yıldan sonra işten çıkarıldı!

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Yeni Zelanda'nın 23 yıllık 'resmi büyücüsü' 23 yıllık hizmetinin ardından, sözleşmesinin yenilenmemesi sonucu görevinden ayrıldı. 'Büyücü' dünya üzerinde bir resmi kurum tarafından atanmış ilk ve tek meslek erbabı idi...

Gerçek ismi Ian Brackenbury Channell olan 88 yaşındaki adam Christchurch şehir konseyi tarafından neredeyse çeyrek asırdır 'şehri büyücülük ve büyücülük benzeri hizmetler' yoluyla tanıtmak amacıyla çalıştırılıyordu.

Yıllık 16 bin dolar kazanan büyücünün bugüne kadar verdiği hizmetler karşılığı kazandığı toplam meblağ ise tamı tamına 368 bin dolar olarak açıklandı.

İngiltere'de doğan büyücü 1976'da Yeni Zelanda'ya taşındı ve topluma açık yerlerde büyücülük gösterileri yapan bir performans sanatçısı olarak hayatını kazanmaya başladı. Şehir konseyi o günlerde bu gösterileri yasaklamak istedi ancak halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. 1982 yılında Yeni Zelanda Sanat Galerisi Direktörleri birliği Ian Brackenbury Channell'ı 'yaşayan sanat eseri' ilan etti. 1990 yılında ise o dönemin Başbakan'ı Mike Moore'a, Channell'ın Yeni Zelanda'nın 'resmi büyücüsü' yapılması teklif edildi.

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Başbakan Moore, yazdığı resmi mektupta adama "Büyücülüğünüzün tüm ulusun emrinde olmadığından endişeleniyorum." yazdı. Mektup "Bu yüzden size yaptığım Yeni Zelanda, Antarktika ve ilgili kıyı bölgelerinin Büyücüsü olma teklifini acilen değerlendirmenizi istiyorum. Böylece başbakanların boyunu aşan büyüler, kutsamalar, lanetlemeler ve diğer doğaüstü şikayetler konusunda bir merciimiz olacaktır." sözleriyle devam etti.

'Büyücü' o tarihten itibaren Christchurch'te çalıştı, kuraklık dönemlerinde Yeni Zelanda ve Avustralya'da yağmur dansı yaptı ve 2009 yılında Kraliçe tarafından bir hizmet madalyasıyla ödüllendirildi.

Yıllar süren hizmetinden sonra katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler ise sonunu hazırlayan faktörlerden biri oldu. Ian Brackenbury Channell'ın "Kadınları seviyorum, onları hep affederim. Bugüne kadar bir kadına bile vurmadım. Bir kadına asla vurmayın, çünkü hem morluk izleri oluyor hem de gidip hemen komşularına ve arkadaşlarına anlatıyorlar. Böylece başınız belaya giriyor." sözleri adeta ülke çapında infial yarattı.

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Nisan ayında gerçekleşen bu olaydan sonra şehir konseyi büyücüye bir teşekkür mektubu göndererek yıllar süren hizmeti için teşekkür etti ve sözleşmesinin yenilenmeyeceğini açıkladı. Konsey sözcüsü Lynn McClelland "Bu zor bir karardı ancak Büyücü her zaman Christchurch tarihinin bir parçası olarak kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Konsey artık şehre turist çekmek için daha farklı ve kapsayıcı yöntemler benimseyeceğini açıklarken Büyücü durumu "Benim yaşlı ve sıkıcı olduğumu düşünüyorlar, onlar için artık yeterince 'havalı' değilim. Ama Christchurch'de benim gibisi yok." sözleriyle değerlendirdi.

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Şehir sokaklarında büyücülük gösterileri yapmaya devam edeceğini söyleyen adam karar yüzünden konseyi lanetlediniz mi sorusuna da "Hayır sadece onları iyi dileklerimle kutsadım." diyerek cevap verdi.