Resmen 'Rus ruleti' oynuyor... Rus gazeteciden acı itiraf!

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Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Kanal 1'de canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova uzun süre sonra yeni açıklamalara imza attı.

Rusya'ya dönme kararı alan Rus gazeteci uluslararası haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtladı.

AFP haberi okurlarına 'Moskova TV protestocusu riskli geri dönüşle 'Rus ruleti' oynuyor' başlığı ile verdi.

Başına gelebileceklerin farkında olduğunu itiraf eden 44 yaşındaki iki çocuk annesi, gazeteci her an tutuklanabileceğini söyledi.

Daha önce Rusya’da Putin destekçileri kadar muhaliflerin de kendisini eleştirdiğini belirten gazeteci 'Rusya'nın en nefret edilen insanı' ilan edilmişti.

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Protesto kararını 'Rus ruleti oynamaya karar verdim' sözü ile özetleyen Ovsyannikova şu ifadeleri kullandı;

'11 yaşındaki kızımı resim dersine bıraktıktan sonra, bu kararı verirlerse beni bir gün içinde tutuklarlar. Sadece birkaç saniye sürer.'

14 SAAT BOYUNCA SORGULANDI

İmza attığı protesto ile bir anda dünyanın bir numaralı gündemi olan Rus gazeteci olaydan hemen sonra gözaltında alınmıştı.

14 saat boyunca sorgulanan ve mahkeme tarafından 30 bin ruble para cezasına çarptırılan Ovsyannikova, protestodan bir süre önce kaydettiği videoda da Ukrayna'nın işgalini 'suç' olarak nitelemiş ve "Kremlin propagandası" yapmakla suçladığı kanalda çalışmaktan utanç duyduğunu söylemişti.

Videoda, 'Televizyon ekranlarından insanlara yalan söylediği için' kendinden utandığını belirten Ovsyannikova sözlerine şöyle devam etmişti;

'Rusların birer zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik'

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Babasının da Ukraynalı olduğunu söyleyen Ovsyannikova, Rusya halkına savaşı protesto etmeleri çağrısında bulunmuş, 'Hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar' demişti.