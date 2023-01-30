Sosyal medyayı çileden çıkaran düğün! 'Bir koca buna nasıl katlanır?'

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Çoğu kültür, düğünlerde gelin ve damatlara yapılan küçük şakaları hoş görse de, Çin'de uygulanan eski bir gelenek hoşgörü sınırını aştı ve sosyal medya kullanıcılarının öfkelenmesine yol açtı.

MİLYONLARCA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ, 13 BİN YORUM ALDI

19 Ocak'ta Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinde düzenlenen bir evlilik törenine ait görüntüler Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da paylaşıldı.

Milyonlarca kez izlenen video yaklaşık 13 bin yorum aldı sosyal medyada viral hale geldi.

GELİNE RESMEN EZİYET ETTİLER

İnfiale yol açan videoda bir grup erkeğin, geleneksel kırmızı gelinlik giymiş kadına köpük sıktığı, iri yarı bir adamın ise gelini sıkıca tuttuğu görülüyor.



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Bir diğer sahnede ise yaklaşık 7 adamın gelinin üzerinde insan piramidi oluşturmaya çalıştığı görülüyor. Konuklardan birisi onları durdurmaya çalışsa da başarılı olamıyor.

Tepkiye yol açan video konukların gelin ve damadın kafasına bastırarak birbirlerine saygı duruşu yaptırması ile sona eriyor.

GELİN VE DAMATLARIN YARALANMASINA YOL AÇIYOR

Çin'de 'naohun' olarak adlandırılan bu geleneğin tarihçesi Han Hanedanlığı'na kadar uzanıyor. Ancak eski yıllarda eğlence olarak görülen bu gelenek son yıllarda eziyete dönüşmüş durumda.

Özellikle kırsal düğünlerde uygulanan garip gelenek gelin ve damatları küçük düşürmekle kalmıyor, çoğunun yaralanmasına da yol açıyor.

Çin'in en büyük gazetelerinden biri olan SCMP, 'naohun' geleneğinin son yıllarda çok sayıda şikayete neden olduğunu, hatta bazı düğünlerde konukların karakola götürüldüğünü yazdı.



Aynı gelenek daha önceki yıllarda düzenlenen bir düğünde gelinin nedimelerinin yaralanmasına yol açmış ve yine tepkilere neden olmuştu

"BİR KOCA BUNA NASIL KATLANIR?"

sosyal medya kullanıcıları görüntüler sonrası 'bu gelenek ne zaman bitecek?' diye isyan ederken yorumculardan birisi 'bir koca buna nasıl katlanır?' diye sordu.

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Başka bir kullanıcı özellikle kırsal bölgelerde bu geleneği durdurmanın bir yolu olmadığını belirterek, "Tek yol daha çok insanın kırsalı terk edip büyük şehirlere yönelmesi" dedi.