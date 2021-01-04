MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriResmen duyuruldu! 3,5 sene sonra sınırlar yeniden açılıyor
GeriDünya Resmen duyuruldu! 3,5 sene sonra sınırlar yeniden açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 21:31 | Son Güncelleme:

Resmen duyuruldu! 3,5 sene sonra sınırlar yeniden açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Resmen duyuruldu! 3,5 sene sonra sınırlar yeniden açılıyor
Abone Olgoogle-news

Kuveyt Dışişleri Bakanı, “Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandı ve kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.

Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle