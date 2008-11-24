Rektörün odasında skandal

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İstanbul Üniversitesi Rektörü ile makam odasında görüşmek isteyen İsrail Büyükelçisi Levy'nin silahlı korumaları skandala neden oldu.

İstanbul Üniversitesi Rekötürü Prof. Dr. Mesut Parlak’ın, İsrail Büyükelçisi Levy ile görüşmeyi, İsrailli diplomatın sılahlı korumaları makam odasından ayrılmayı reddetmeleri üzerine iptal etmesi, İsrail basınında yankılandı.



Haaretz gazetesi, “Üst düzey İsrailli diplomatlar, İstanbul Üniversitesi’nden kovuldu” derken olayın, üniversite kampüslerinde polis ve güvenlik personelinin en düşük düzeyde tutulması yolundaki “yazılmamış kurala” İsrail diplomatlarının uymaması üzerine patlak verdiğini de yazdı.



İsrail’in büyük gazetelerinden Haaretz, “Üst düzey İsrailli diplomatlar İstanbul Üniversitesi’nden kovuldu” başlığını kullandığı haberinde Büyükelçi Levy ile İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu Mordechai Amichai’nin daha önce ayarlanmış bir görüşme için gittikleri İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan olaya dikkat çekti.



OLAY ARAP MEDYASINDA DA GENİŞ YER ALDI



Olayın, Türk ve Arap medyasında geniş yankı bulduğuna işaret eden Haaretz, rektör Parlak’ın, “Makam odasına izin almadan giren korumalara kızdığı”nı belirterek, rektörün odasının kapısını açarak korumalardan çıkmalarını istediğini kaydetti.



KÜSTAH DAVRANIŞ



Rektörün “Türkiye’nin, bu tür küstah davranışların kabul gördüğü işgal altındaki toprak değil” dediğini yazan gazete, “Türkiye’deki İsrailli diplomatlara Shin Bet (İsrail güvenlik teşkilatı) koruması sağlanıyor ancak üniversite kampüslerinde polis ve güvenlik personelinin varlığının en az düzeyde tutulması geleneği var. Olay, iki diplomat yazılmamış bu kurala uymaması üzerine patlak verdi” değerlendirmesini yaptı.



İsrail’in diğer büyük gazetesi Yedioth Ahronoth’un sitesinde de İstanbul Üniversitesi rektörünün, korumaların makam odasından çıkmaya yanaşmaması üzerine kızarak görüşmeyi iptal ettiğine dikkat çekerken olayın İsrail Dışişleri Bakanlığınca doğruladığını da yazdı.



KORUMA KRİZİ İSRAİL BASININDA



Haberde “Rektör korumaları görünce öfkelendi ve ayrılmalarını istedi. Korumalar da, odayı terketmeyeceklerini ancak biraz geri çekilebileceklerini söylediğinde rektör görüşmeye son vermek istedi ve iptal edildi” diye yazdı.



PERES DE OXFORD'TA PROTESTO EDİLMİŞTİ



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in de Oxford Üniversitesi’nde verdiği konferansın Filistin yanlısı göstericilerince müdahale edildiği, “savaş suçlusu” olarak nitelendirildiği anımsatılan haberde İstanbul olayına ilişkin olarak “Bu, bir haftanın İsrail diplomatlarının ile ilgili ikinci tatsız diplomatik olaydır” yorumunu yaptı.



