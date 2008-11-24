Rektörün odasında skandal

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Rektörün odasında skandal

Rektörün odasında skandal

İstanbul Üniversitesi Rektörü ile makam odasında görüşmek isteyen İsrail Büyükelçisi Levy'nin silahlı korumaları skandala neden oldu.

İstanbul Üniversitesi Rekötürü Prof. Dr. Mesut Parlak’ın, İsrail Büyükelçisi Levy ile görüşmeyi, İsrailli diplomatın sılahlı korumaları makam odasından ayrılmayı reddetmeleri üzerine iptal etmesi, İsrail basınında yankılandı.

Haaretz gazetesi, “Üst düzey İsrailli diplomatlar, İstanbul Üniversitesi’nden kovuldu” derken olayın, üniversite kampüslerinde polis ve güvenlik personelinin en düşük düzeyde tutulması yolundaki “yazılmamış kurala” İsrail diplomatlarının uymaması üzerine patlak verdiğini de yazdı.

İsrail’in büyük gazetelerinden Haaretz, “Üst düzey İsrailli diplomatlar İstanbul Üniversitesi’nden kovuldu” başlığını kullandığı haberinde Büyükelçi Levy ile İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu Mordechai Amichai’nin daha önce ayarlanmış bir görüşme için gittikleri İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan olaya dikkat çekti.

OLAY ARAP MEDYASINDA DA GENİŞ YER ALDI

Olayın, Türk ve Arap medyasında geniş yankı bulduğuna işaret eden Haaretz, rektör Parlak’ın, “Makam odasına izin almadan giren korumalara kızdığı”nı belirterek, rektörün odasının kapısını açarak korumalardan çıkmalarını istediğini kaydetti.

KÜSTAH DAVRANIŞ

Rektörün “Türkiye’nin, bu tür küstah davranışların kabul gördüğü işgal altındaki toprak değil” dediğini yazan gazete, “Türkiye’deki İsrailli diplomatlara Shin Bet (İsrail güvenlik teşkilatı) koruması sağlanıyor ancak üniversite kampüslerinde polis ve güvenlik personelinin varlığının en az düzeyde tutulması geleneği var. Olay, iki diplomat yazılmamış bu kurala uymaması üzerine patlak verdi” değerlendirmesini yaptı.

İsrail’in diğer büyük gazetesi Yedioth Ahronoth’un sitesinde de İstanbul Üniversitesi rektörünün, korumaların makam odasından çıkmaya yanaşmaması üzerine kızarak görüşmeyi iptal ettiğine dikkat çekerken olayın İsrail Dışişleri Bakanlığınca doğruladığını da yazdı.

KORUMA KRİZİ İSRAİL BASININDA

Haberde “Rektör korumaları görünce öfkelendi ve ayrılmalarını istedi. Korumalar da, odayı terketmeyeceklerini ancak biraz geri çekilebileceklerini söylediğinde rektör görüşmeye son vermek istedi ve iptal edildi” diye yazdı.

PERES DE OXFORD'TA PROTESTO EDİLMİŞTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in de Oxford Üniversitesi’nde verdiği konferansın Filistin yanlısı göstericilerince müdahale edildiği, “savaş suçlusu” olarak nitelendirildiği anımsatılan haberde İstanbul olayına ilişkin olarak “Bu, bir haftanın İsrail diplomatlarının ile ilgili ikinci tatsız diplomatik olaydır” yorumunu yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin