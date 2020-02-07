Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:00,
Rekortmen kadın astronot döndü
ChrIstina Koch, kadın astronot olarak gerçekleştirdiği en uzun uzay uçuşu rekorunu kırdıktan sonra Dünya’ya geri döndü.
Geçen yıl 20 Temmuz’da fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 200 gündür görev yapan Soyuz MS-13 kapsülü dün Kazakistan’a indi. ABD, Rusya, Avrupa, Kanada ve Japonya uzay ajanslarının ortak işlettiği UUİ’de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
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