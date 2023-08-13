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Rekortmen dağcı kendini savundu:Çığ altında kalacaktık

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#Norveç#Kristin Harila#Dağcı
Rekortmen dağcı kendini savundu:Çığ altında kalacaktık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 07:00

Norveçli kadın dağcı Kristin Harila, Pakistan’daki dünyanın en yüksek ikinci dağı K2’ye tırmanırken yanlarında eşyaları taşıyan şerpanın düşerek hayatını kaybetmesinin ardından tırmanışa devam etmesiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

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Dünyada 8 bin metrenin üzerindeki tüm zirvelere en hızlı tırmanma rekorunun sahibi olan Kristin Harila, kazada yaşamını yitiren Mohammad Hassan için her şeyi yaptıklarını belirtti. Harila, ekip arkadaşı Gabriel’in Hassan’ın bir saat yanında kaldığını, ancak daha fazla oksijene ihtiyacı olduğu için yanından ayrıldığını söyledi. Norveçli dağcı, dört kişilik ekibinin cesedi güvenli bir şekilde aşağıya indirebilecek durumda olmadığını da aktardı. Gelen çığ uyarısını dikkate alarak yollarına devam ettiklerini vurgulayan deneyimli dağcı, aldığı tehditleri kınadığını dile getirdi.

 

 

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#Norveç#Kristin Harila#Dağcı

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