Rekortmen astronot dünyaya geri döndü

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Rubio 370 gün, 21 saat ve 22 dakika ile en uzun uzayda kalma rekorunu kırdı. Rubio, geçen yıl NASA astronotu Mark Vande Hei’nin kaydettiği 355 gün 3 saat 45 dakikalık rekoru geride bıraktı. Rusya’nın Roscosmos Uzay Ajansı, NASA astronotu Frank Rubio ve Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin’in Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir yıl geçirdikten sonra dün dünyaya geri döndüğünü açıkladı. Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “Kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Dmitry Petelin ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir yıl geçiren NASA astronotu Francisco Rubio, Kazakistan’ın Jezkazgan şehri yakınlarına iniş yaptı” denildi. İniş NASA tarafından da doğrulandı. 6 aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna giden ekibin dönüşünde, uzay araçlarında bir sızıntı meydana gelmişti. Sızıntı nedeniye kapsül mürettebatsız olarak dünyaya dönerken, NASA tarafından mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceği bildirildi. Bu yüzden mürettabatın dönüşünde 6 aylık gecikme yaşandı.