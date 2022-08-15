Rekor sıcaklık rekor yangın! Beş roma kül oldu

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Yakın tarihin en kötü kuraklığını yaşayan Avrupa’da daha yangın sezonu bitmeden rekor büyüklükte alan küle döndü. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, yılın başından bu yana 659 bin 541 hektar alan yandı. Bu, yangın verisinin toplandığı 2006’dan beri kaydedilen en geniş alan oldu.

EN KÖTÜSÜ İSPANYA

En kötü etkilenen ülke 245 bin hektarlık orman arazisini kaybeden İspanya olurken, Anon de Moncayo bölgesinde 1300 kişi güvenlik gerekçeleriyle tahliye edildi. İspanya’yı 150 bin hektarla Romanya ve 77 binle Portekiz izledi. Avusturya, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan ve İtalya bu yıl orman yangınlarının vurduğu diğer ülkeler oldu. EFFIS verilerine göre 2022’den önceki en kötü yıl 2017 olmuştu. O dönem 13 Ağustos’a kadar 421 bin hektar alan yanmıştı. Yılın tamamında ise 988 bin hektar alevlerden etkilenmişti.

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KITANIN YARISI KURUDU

İklim değişikliği kaynaklı yangınların giderek daha sık ve geniş alanlarda görüleceği uyarısını tekrarlayan uzmanlar, yüksek sıcaklıklara dikkat çekerek bu yıl için tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı. Bilim insanları şu an Avrupa’da son 500 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirtiyor. Son iki ayda kayda değer yağış yaşanmazken, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi kıtanın yüzde 47’sinin kuraklıktan etkileneceği uyarısında bulundu.

YAZIN KAVRULDU KIŞIN DONACAK

Aşırı sıcakların bir yanda elektrik talebini arttırdığı diğer yanda kuraklık yüzünden hidroelektrik arzının düştüğü Avrupa’da soğuk kışa hazırlık yapılıyor. Rusya’dan gelen gazın ciddi miktarda azaldığı Avrupa Birliği ülkeleri, ısınmadan elektriğe en önemli enerji kaynaklarından olan doğalgazı kış için yeterince depolama telaşında. Almanya’da alınan önlemlerle gaz stoklarında doluluk, hedeflenenden iki hafta önce yüzde 75 seviyesine ulaştı. Stokların gelecek ay yüzde 85’e yükselmesi, böylece ısınma amaçlı tüketim başlamadan tüm kışın garanti altına alınması amaçlanıyor. Ancak bu başarıya rağmen, Birlik’in lokomotif ekonomisi Almanya’dan “kış zor geçecek” uyarısı geldi. “Sonbahar ve kış aylarında durum zor olacak” diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkenin son üç nükleer santralını yıl sonunda tümden kapatma planından geri adım atıp atmamayı değerlendirdiklerini söyledi.