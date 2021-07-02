Rekor sıcaklık Kanada'yı vurdu: Bir köyün neredeyse tamamı sıcaktan yanıp kül oldu!

Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği köyün yüzde 90'ının, orman yangınları nedeniyle kül olduğu belirtildi.

Bölge milletvekili Brad Vis, British Columbia eyaletinde bulunan Lytton köyünde ve çevredeki kritik önemdeki altyapıda büyük hasar olduğunu söyledi.

Lytton Belediye Başkanı Jan Polderman BBC'ye yaptığı açıklamada "Yaşamımı kurtarabildiğim için şanslıyım. Lytton'dan geriye pek bir şey kalmadı. Yangın her yerdeydi" dedi.

Daha önceden köy sakinlerine tahliye talimatı veren Polderman, alevlerin köyü 15 dakika içinde sardığını anlattı.

Köyde bu hafta içinde 49,6 derecelik rekor sıcaklık görülmüştü.

Sıcak hava dalgası, Kuzey Amerika'nın büyük kısmını etkisi altına aldı.

Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde son beş gün içinde 486 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede son üç ila beş yılda sadece üç sıcaklık bağlantılı ölüm kayıtlara geçmişti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun, havalandırmasız evlerde tek başına yaşayanlar oldukları bildirildi.

LYTTON'DA NELER YAŞANDI?

Vancouver'ın 260 kilometre kuzeybatısında bulunan, 250 dolayında kişinin yaşadığı köyün birçok sakini, duman ve alevler köyü sardığı sırada, eşyalarını bile alamadan kaçmak zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Polderman "15 dakika içinde tüm köyü alevler sardı. İnsanlar evcil hayvanlarını ve anahtarlarını aldılar, arabalarına atladılar ve kaçtılar" dedi.

KANADA’DA AŞIRI SICAKLAR CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Kanada’nın batı bölgelerini etkisi altına alan aşırı sıcaklarda kaydedilen ölümlerin, eyalet normallerinin üç katına çıktığı ve son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, yılın bu dönemlerinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle eyalet genelinde ortalama 165 ölüm vakası yaşanırken, bu yıl rakamın arttığını hatırlattı.

Lapointe, sıcak hava dalgasının etkili olduğu son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm rapor edildiğini, bunun da eyalet normallerinin üç katı olduğunu bildirdi.

Lapointe yaptığı açıklamada, açıkladığı rakamın ölüm vakalarında yüzde 195'lik artışa işaret ettiğini belirterek, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade etti.

Lapointe, bazı bölgelerde ani ölümlerdeki artış nedeniyle adli tıp görevlilerinin çağrılara yanıt vermede geciktiğini aktardı.

Uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanan aşırı sıcaklar, British Columbia eyaletinin yanı sıra Alberta, Yukon ve Northwest Territories eyaletlerinde de etkili oluyor. British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.

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