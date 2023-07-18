Rekor çılgınlığı: Ağlama rekoru kırmaya çalışırken kör olan da var, masaj yaparken bayılan da...

Haberin Devamı

Nijeryalı bir adam Guinness Dünya Rekoru kırmak için 7 gün boyunca ağlamaya çalışınca geçici olarak kör oldu. Bir hafta boyunca aralıksız ağlamaya çalışan Tembu Ebere isimli adam, şiddetli baş ağrısı, gözlerinde ve yüzünde şişlik yaşadığını belirterek 45 dakika boyunca kör olduğunu açıkladı.

REKOR DENEMESİNDEN VAZGEÇMEDİ

Ebere BBC'den Nduka Orjinmo'ya verdiği demeçte, "Devam edebilmek için yeniden strateji belirlemek ve feryadımı azaltmak zorunda kaldım" dedi ve rekor denemesinden vazgeçmediğini vurgulayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya kararlı olduğunu açıkladı.



Ağlama rekoru kırmaya çalışan Tembu Ebere

Haberin Devamı

BUNUN ADI ÇILGINLIK: İNANILMAZ DENEMELER...

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da sıradışı dayanıklılık testleri ve rekor denemeleri büyük büyük bir çılgınlığa dönüştü.

Son zamanlardaki tüm girişimleri takip etmek zor. Ancak bir adam rekor kırabilmek için 200 saat boyunca şarkı söyledi, bir kadın dışarı çıkmadan en uzun süre içeride kalan insan olduğunu iddia ediyor, John Obot isimli bir öğretmen ise 140 saatini bir edebiyat klasiğini yüksek sesle okuyarak geçirmeye çalışıyor.

ÇILGINLIĞIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN BAŞARI

Rekor çılgınlığı, Mayıs ayında Hilda Baci adlı bir şefin 'Nijerya mutfağını duyurmak' için 100 saat aralıksız yemek pişirip rekor kırması ile patlak verdi.

Çılgın kalabalık 4 gün boyunca yağmur soğuk dinlemeden onu izlerken 26 yaşındaki Nijeryalı şef tam 100 saat boyunca yemek pişirip yeni bir rekora imza attı.

Ünlüler ve Nijerya'nın başkan yardımcısı Hilda Baci'yi ayakta alkışladı.



Rekor Kıran Nijeryalı şef Hilda Baci

ENGELLENEN GİRİŞİM: ÖPÜŞME REKORU

Genç şefin başarısı en uzun süre şarkı söyleme, dua etme ve hatta öpüşme gibi garip rekor denemelerine ilham kaynağı oldu.

Haberin Devamı

Öpüşme rekoru için başlatılan girişim Ekiti eyaleti yetkilileri tarafından yasaklandı ve 'saçma, ahlaksız, sağlıksız' olarak değerlendirilen rekor denemesinin devam etmesi durumunda cezai işlem başlatılacağı duyuruldu.

MASAJ REKORU KIRMAYA ÇALIŞIRKEN BAYILDI

Başka bir yerde, masaj rekoru kırmaya çalışan bir masöz 50 saat sonra bayıldı. Yemek pişirme rekoru kırmaya çalışan iki şef ocaklarını kapatıp uyumaya gittikten sonra diskalifiye edildiler.



Masaj rekoru kırmaya çalışırken bayılan masöz Joyce Ijeoma

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI İSYAN ETTİ: ARTIK YETER

Nijerya'daki rekor çılgınlığı bir çığ gibi büyürken Guinness Dünya Rekorları (GWR) bile durumu takip etmekte zorluk çekiyor.

Haberin Devamı

GWR yaptığı son açıklama ile Nijeryalıları sakin olmaya çağırdı. İnsanların bir rekor denemesi yapmadan önce başvuru yapmaları gerektiğini vurgulayan organizasyon bir kişinin iki farklı hamur kızartma rekor denemesi için sosyal medya hesabından da 'artık yeter' şeklinde bir tweet attı.



GWR'den gelen açıklama bazı Nijeryalılarındiye tepkilerine neden olunca organizasyon geri adım attı ve dünyanın her yerinden başvuruları memnuniyetle karşılayacaklarını duyurdu.

PANDORANIN KUTUSU AÇILDI

Görünen o ki Nijeryalı şef Hilda Baci'nin başarısı pandoranın kutusunu açtı ve daha uzun süre ülkeden gelen ilginç REKOR denemelerini duymaya devam edeceğiz.