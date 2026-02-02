Rekor adam Alcaraz

Haberin Devamı

SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic’i 3 saat 2 dakika süren bir mücadelenin ardından yenen İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu. Melbourne’deki finalde ilk seti Djokovic 6-2 alsa da Alcaraz sonraki üç seti 6-2, 6-3 ve 7-5’lik skorlarla alarak korttan 3-1 galip ayrıldı.

EN GENÇ KARİYER GRAND SLAM’İ

Djokovic’i yenen Alcaraz, Avustralya Açık’ta ilk, kariyerinin 7. grand slam zaferini elde etti. Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık’ı ikişer kez kazanan İspanyol sporcu, Avustralya Açık zaferinin ardından tenisteki 4 büyük turnuvada da şampiyonluk yaşayarak ‘kariyer grand slam’ yapma başarısı gösterdi. Alcaraz, 22 yaş 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi unvanını aldı. İspanyol raket, 1938 Fransa Açık’ta ‘kariyer grand slam’ yapan Don Budge’ın (22 yaş 363 gün) 88 yıllık rekorunu kırdı.

DEVLERİN ARASINA ADINI YAZDIRDI

Alcaraz’ın rekorları bununla da sınırlı kalmadı. İspanyol raket, Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic’ten sonra tarihte ‘kariyer grand slam’ yapan 9. erkek tenisçi oldu.

DJOKOVIC REKOR FIRSATINI TEPTİ

Avustralya Açık’ta 10 olmak üzere toplam 24 grand slam zaferine sahip Djokovic ise 25. şampiyonluğunun bir adım uzağında kaldı. Sırp raket, tüm zamanların en çok şampiyon olan tenisçisi unvanını Avustralyalı Margaret Court ile paylaşmaya devam etti. Şampiyonluğa ulaşan Alcaraz, 4.15 milyon Avustralya doları (125 milyon TL) para ödülünün sahibi oldu. Finalist Djokovic ise turnuvadan 2.15 milyon Avustralya doları (65 milyon lira) kazandı.