Reklamları yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 07:00

MODA devi Zara’nın İngiltere’deki iki reklamı, “sağlıksız derecede zayıf” görünen modellerin yer alması nedeniyle yasaklandı.

Reklam Standartları Otoritesi, gölgeler ve geriye taranmış topuz saç stilinin bir modeli “zayıf” gösterirken, başka bir görüntüdeki poz ve düşük kesimli gömlek tasarımının modelin “çıkıntılı” köprücük kemiklerini ortaya çıkardığını belirtti. Denetim kurumu, “sorumsuz” reklamların mevcut haliyle bir daha yayınlanmaması ve Zara’nın tüm görsellerinin “sorumlu bir şekilde hazırlanmasını” sağlaması gerektiğine karar verdi. BBC’nin haberine göre Zara, reklamları kaldırdı ve söz konusu iki modelin de fotoğrafların çekildiği sırada sağlık durumlarının iyi olduğunu kanıtlayan tıbbi belgeleri olduğunu söyledi.

