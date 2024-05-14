×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Reklam panosu devrildi, 14 kişi öldü! Hindistan'da facia...

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Reklam Panosu#Dünya
Reklam panosu devrildi, 14 kişi öldü Hindistanda facia...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 11:57

Hindistan'ın Mumbai kentinde 30 metre yüksekliğindeki reklam panosunun devrilmesi sonucu14 kişi hayatını kaybetti. Polis reklam panosunun sahibi şirket hakkında soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kentinde dün fırtına etkili oldu. Ghatkopar bölgesinde fırtına sırasında 30 metre yüksekliğindeki bir reklam panosunun yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna devrilmesi faciaya yol açtı.

Araçların reklam panosunun altında sıkışması sonucu onlarca kişi mahsur kaldı. Mumbai belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, hastaneye kaldırılan 75 kişiden 31'inin taburcu edildiği belirtildi. Yaklaşık 25 kişinin ve bazı araçların hala enkaz altında olduğu tahmin edilirken, olay yerindeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Reklam panosu devrildi, 14 kişi öldü Hindistanda facia...

Belediye tarafından yapılan açıklamada, reklam panosunun sahibi şirketin, panoyu koymak için gerekli izinleri almadığı bildirildi. Maharaştra Eyalet Başbakanı Eknath Shinde konuyla ilgili açıklamasında, "Bu tür kazaların tekrar yaşanmaması adına Mumbai'deki tüm panoların yapısal denetiminin yapılması ve tehlikeli olanların derhal kaldırılması yönünde talimatlar verildi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Reklam Panosu#Dünya

BAKMADAN GEÇME!