Reklam krizi büyüdü

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Sloganı ‘Sydney Sweeney’nin harika kot pantolonları var’ olan reklam kampanyası, ‘kot pantolon’ (jeans) ile ‘gen’ kelimelerinin eşanlamlılığını kullanması nedeniyle tepki topladı. Özellikle sosyal medyada, reklamda kullanılan ‘jeans/genes’ temalı kelime oyununun öjeni ve Avrupa merkezli güzellik anlayışını yücelttiği iddia edildi.

Tartışmalara Beyaz Saray da konuya dahil oldu. İletişim Direktörü Steven Cheung, Sweeney’e tepkileri “çarpık, aptalca ve ipini koparmış bir linç kültürü” olarak nitelendirerek, halkın 2024 seçimlerindeki tercihinin bu tür düşüncelere tepki olduğunu savundu.

Sosyal medyada Sydney Sweeney’e tepki yağdı.