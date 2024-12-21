Rejimin zalim infazcıları: Sonları Esad'dan farksız oldu... 'Kaçarken gördüğüm anda düştüğünü anladım'

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Suriye'deki 24 yıllık Beşşar Esad döneminin kapanmasının ardından rejimin en korkulan adamlarından bir haline gelen ve işkence ile cinayetten aranan Cemil Hasan'ın evine girildi.

BBC'de yer alan habere göre, kaçarken tir tir titreyen Hasan, birkaç valizini topladı ve ailesi ile birlikte evinin dışındaki bir avuç güvenlik görevlisinin aracına binerek sırra kadem bastı.

Birkaç gün sonra Hasan'ın evine giren komşular, Hasan ve ailesinin aceleyle kaçışının izlerini her yerde gördü. Evin içerisindeki buzdolabında yarısı yenmiş bir havuçlu kek, boş yataklar, aceleyle toplanmış kıyafet dolabı, solmuş çiçekler, yıkanmayı bekleyen bulaşıklar göze ilk çarpanlar oldu.

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Hasan'ın komşusunun oğlu, “Onları kaçarken gördüğüm anda Esad'ın düştüğünü anladım” ifadesinde bulundu.

"CEHENEME KADAR YOLU VAR"

Çalışma odasının duvarında Hasan ve Esad'ın gülümseyen fotoğrafı bulunan işkencecinin mahallesinde yaşayanlar, kendisini "Kasap" olarak anıyordu.

Hava Kuvvetleri İstihbaratını yöneten Hasan, düzenli olarak tutuklulara işkence yapılan kötü şöhretli Mezzeh Hapishanesi de dahil olmak üzere gözaltı tesisleri ağını denetliyordu.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler, Hasan'ın evinin kapısına el yazısıyla içeri girilmemesi için uyarı notu bıraktı. Hasan'ın nereye gitmiş olabileceği sorulduğunda muhalifler, tebessüm ederek “Bilmiyoruz, cehenneme kadar yolu var” dedi.

Savaş suçlusu Hasan ile aynı sokakta yaşamaktan korkan komşular, “Konuşmaya çok korkuyorduk. Onların yanında yaşamak dehşet vericiydi" ifadesinde bulundu.

Yan binada ailesiyle birlikte yaşayan Amr al-Bakri, Hasan'ın korumalarının havlamayı kesmezse köpeğini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. 27 yaşındaki film yapımcısı Amr al-Bakri, bu sebeple ailesinin evcil köpeklerini vermek zorunda kaldığını belirtti.

Hasan'ın komşuları ayrıca, Esad'ın işkencecisinin dairesine döşenmiş "altın elektrik hattı" olduğunu, bu yüzden de mahallede elektrikler kesilse bile Hasan'ın asla elektriksiz kalmadığını vurguladı.

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Hasan'ın evindeki sorunları gidermek için çağrılan bir elektrik ustası, Hasan'ı uzun yıllardır tanıdığını ifade etti ve Hasan hakkında . “O bir kasaptı. Hiç merhameti yoktu” dedi.

Şam'da yerel esnaflık yapan Muhammed Nura, Hasan'ı sevmediğini ama destekliyor gibi görünmek zorunda olduklarının altını çizdi ve "Şimdi mutluyuz. Kimse bunun olacağına inanmıyordu" sözlerini ifadesine ekledi.

Şu anda uluslararası kaçak konumundaki Hasan, ABD'de “sivil tutuklulara zalimce ve insanlık dışı muamele yapmak için komplo kurmak” suçundan aranırken Fransa'nın Almanya'nın ve Interpol de kendisini aynı sebepten yakalanacaklar listesine koydu.

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Nisan 2011'de ABD, Hasan'ın başında olduğu Hava Kuvvetleri İstihbarat personelinin, Şam ve diğer şehirlerdeki protestocu kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle ateş açtığını ve en az 43 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

KRALLAR GİBİ YAŞIYORLARDI

Esad rejiminin Genel Güvenlik Müdürlüğü (GSD) başkanı Hüsam Luka, Hasan'a göre daha az tanınıyordu ancak kendisine "örümcek" lakabının takıldığını biliyordu.

AB, ABD ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Luka'ya, İngiltere “gözaltındaki muhaliflere işkence yapılmasından sorumlu” olduğu gerekçesiyle, ABD Hazine Bakanlığı ise Humus'ta çalışırken “bir dizi katliam gerçekleştirdiği bildirildi” diyerek yaptırım uygulanacaklar listesine koydu.

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Muhalifler, Hüsam Luka'nın evine girdiklerini ve yağmacıların çoktan en pahalı eşyaları aldıkları alıp götürdüklerini söyledi.

Hüsam Luka'nın evinin içerisinde, güvenlik ve istihbarat etkinliklerinden belgeler ve Suriye devrik lideri Esad'ın aldığı madalyaları ile bazı sertifikaların kaldığı bildirildi.

Hüsam Luka'nın adını taşıyan bir sertifikada “Bu ödül Suriye Arap Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerindeki muhaberat (istihbarat servisi) organının koordinatörüne verilmiştir. En üst düzeyde profesyonellik gösterdiniz ve Suriye halkının iyiliği için size emanet edilen görevleri yerine getirmek için büyük çaba sarf ettiniz” yazdığı görüldü.

Muhaliflerin temizlediği evi kontrole gelen bir komşusu, Hüsam Luka ile hiç iletişim kurmadıklarını belirtti.

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Suriye'nin en tanınmış iş insanlarından birisi Ebu Ali Hodr olarak bilinen Hodr Taher Bin Ali'nin labirenti andıran evinde ise bir asansör, tam donanımlı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, jakuzi ve sauna olduğu tespit edildi.

Bin Ali'nin yatak odasında, içerisinde onlarca pahalı saat olan iki altın kasa bulundu. Gardırobunda, boş birer silah çantası ve mücevher kutuları olduğu görüldü.

Bin Ali, ABD, İngiltere ve AB tarafından Suriye rejimini destekleme ve rejimden yararlanma konusundaki rolü nedeniyle yaptırıma tabi tutulmuştu.

Bin Ali'nin evinin hemen köşesinde, Esad'ın en yakın adamlarından ve rejimin en kıdemli ve kötü şöhretli üyelerinden biri Ali Memlük'ün evi yer alıyordu.

Hassas bilgiler üzerindeki kontrolü nedeniyle kendisine “kara kutu” lakabının verildiği bildirilen Ali Memlük'ün evi, asma kilit asılarak kapalı tutuldu.

Memlük'ün evine yakın oturan 17 yaşındaki Mo Rasmi Taftaf, Memlük'ün evine ilişkin “Kimse göremezdi, kimse yürüyemezdi, kimse bu bölgeden geçemezdi. Aslında burayı ilk kez bu kadar yakından görüyorum" dedi.

Memlük'ün komşularından biri, “O ne zaman içeri girse ya da çıksa, muhafızlar yolları keserdi" açıklaması yaptı.

Memlük'ün bir başka komşusu, Esad'ın kaçtığı haberi gelmeden önceki gece sokakta hareketlilik olduğunu gördüğünü söyledi. Komşu, "Koruması buradaydı. Sabah, bir sürü arabanın ayrıldığını gördüm" dedi.