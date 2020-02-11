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Dünya
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

Rejimin saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçışlar sürüyor

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Rejimin saldırıları nedeniyle İdlib'den kaçışlar sürüyor

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yaptığı saldırılardan kaçan sivillerin göçü sürüyor.

Esad rejimi ve destekçilerinin, İdlib'de yerleşim yerlerine yönelik saldırıları devam ederken, evlerini terk eden sivillerin ağır kış şartlarına rağmen göçü de devam ediyor.

Yanlarına alabildikleri kadar eşya alıp, bulabildikleri her türlü ulaşım aracı ile Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı, son gelenlerle birlikte 850 bine dayandı. Hayatta kalmak amacıyla göç eden ailelerin çocuklarının tehlikeli yolculukları yürek burktu.

Bu arada son 2 günde rejim ve destekçileri tarafından, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki çeşitli yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda 27 sivilin öldüğü, onlarcasının da yaralandığı belirtildi.

Rejimin saldırıları nedeniyle İdlibden kaçışlar sürüyor

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