Rejime isyanın başladığı Dera’da çatışma çıktı

Hürriyet’e konuşan Deralı İbrahim El Hariri isimli bir gazeteci, çatışmaların Suriye’nin kuzeyinde Esad rejimiyle birlikte savaşmayı reddeden eski Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu muhaliflerle rejim unsurları arasında gerçekleştiğini belirtti. Buna göre, rejim kendisine katılmayı reddeden 500’den fazla muhalifin bölgedeki etkisini kırmak için Dera vilayetinin kuzeyindeki El Sanamayn kasabasına tanklarla saldırı düzenledi. Rejimin müdahalesinde iki sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bu olayların ardından Dera kırsalındaki birçok grup harekete geçti. Eski muhalif gruplara bağlı savaşçıların bazı bölgelerde, alan hâkimiyeti kurmaya giriştiği belirtiliyor.

12 ASKER ESİR

Dera’dan Hürriyet’e bilgi aktaran bir kişi, El Sanamayn’da Esad’a bağlı güçlerin sert bir müdahalede bulunmasının ardından Dera vilayetinin kuzeyindeki birçok köy ve beldedeki muhaliflerin yol kesmeye başladığını söyledi. El Sanamayn’da 12 rejim askerinin öldüğü, civar kasabalarda ise birçok rejim askerinin esir alındığı belirtildi. Rejimin Dera’daki silahlı muhaliflerin yaratacağı muhtemel bir tehlikeye ön almak için yaptığı saldırılar sonucunda muhaliflerin rejim unsurlarına önemli bir direniş gösterdiği ifade ediliyor. Gözlemevi, bunun Temmuz 2018’de muhaliflerin Dera’dan ayrılmasından sonraki en önemli şiddet olayları olduğunu belirtti.

DERA NEDEN ÖNEMLİ

REJİM, 2011’de muhaliflerin isyanının başladığı yer olan Dera’yı Temmuz 2018’de tekrar ele geçirmişti. Dera’daki muhalifler, af ve güvenli geçiş karşılığında uzun süre kuşatma altında kalan Dera’yı terk etmişti. Dera’nın rejimin eline geçmesinden hemen önce binlerce kişi Kuneytre’ye ve Ürdün sınırına göç etmişti. Dera’daki olaylar, Mart 2011’de bir grup öğrencinin bir okulun duvarına hükümet karşıtı yazılar yazarak slogan atmasının ardından gözaltına alınarak işkence görmesiyle başlamıştı. Daha sonraki süreçte muhalifler silahlara sarılarak rejime karşı kapsamlı bir isyan hareketi başlatmıştı.