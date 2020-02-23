Rejimden TSK noktalarına kasıtlı atış

Gazeteye bağımsız aktivist grup Makro Medya Merkezi (MMC) tarafından iletilen telsiz konuşmalarında, rejimin bir topçu subayının silah arkadaşına “Somar, bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder” dediği, karşıdakinin “Suphi, karşında solda. 07215313” yanıtını verdiği duyuluyor. Halep’in batısında Etarib ilçesine bağlı Mizanaz’a birkaç kilometre uzaklıktaki gözlem noktasına, 12 Şubat’ta bu telsiz konuşmasından kısa süre sonra rejim güçleri tarafından top saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. TSK’nın Soçi Mutabakatı çerçevesinde İdlib’de kurduğu 12 gözlem noktasından 7’si halihazırda rejimin kontrol ettiği bölgelerde kaldı. Foreign Policy Araştırma Enstitüsünde görevli Suriye uzmanı Elizabeth Tsurkov, Telegraph’a yaptığı açıklamada, Esad rejimi güçlerinin çeşitli vesilelerle Türk gözlem noktalarını hedef almasının bu kadar açık dillendirilmesinin sarsıcı olduğunu söyledi.

GERİLİMİ ARTIRIYOR

Ortadoğu Enstitüsünde görevli araştırmacı Charles Lister de gözlem noktalarını hedef alan saldırıların, Suriye’nin kuzeybatısında ateşkesin çökmesinin arkasında kimin olduğunu konusunda şüpheye yer bırakmadığını vurgulayarak “Türkiye, hiç şüphesiz Suriye ordusunun gözlem noktalarını kasten hedef aldığından haberdar olacaktır. Halkın arasındaki şüpheciler için bu hangi aktörlerin gerilimi tırmandırdığı konusunda bir uyanma çağrısı olmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

HEDEF SİVİLLER

Telsiz konuşmaları, Esad rejimin özel Kaplan Güçleri’nin Mizanaz’da, araçlarını takip ettikleri bir grup yaşlı kadına ateş açtığını da ortaya koydu. Konuşmaların kaydedildiği saatlerde çıkan yerel haberler, rejime bağlı güçlerden kaçmaya hazırlanırken bir evden giysilerini ve eşyalarını alan kadınların öldürüldüğü gösterdi.

İDLİB’DEN BİR ACI HABER DAHA

İDLİB’de geçen perşembe günü iki askerin şehit olmasının acısı daha tazeyken, dün de bölgeden bir şehit haberi daha geldi. Rejim unsurlarının tank atışı sonucu ağır şekilde yaralanan sözleşmeli er Mecit Demir (25), hastaneye sevkedildiği sırada şehit düştü. Gaziantep’te acı haberialan anne Nisa Karataş ve 11 kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Dünkü saldırıyla TSK, üç gün içinde üçüncü şehidini verirken, bir ay içinde İdlib’de verilen şehit sayısı 16 oldu. Saldırının yapıldığı yerin tespit edilmesi sonucu 21 ayrı rejim hedefi anında misliyle ateş altına alındı. Şehit haberinden önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, İdlib’de yaşanan gerilimle ilgili telefon görüşmesi yaptı ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Uğur ERGAN/ANKARA