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Dünya
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:41,Son Güncelleme:/

Rejimden Halep'e saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

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Rejimden Halep'e saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
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SURİYE'de rejimin, Halep'in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 

Saldırıdan sonra Kafr köyünde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Halep'in batısındaki köyde, ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 

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