Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:41,
Rejimden Halep'e saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
SURİYE'de rejimin, Halep'in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Saldırıdan sonra Kafr köyünde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Halep'in batısındaki köyde, ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle