Rejim Sarmin’de saldırdı: 2 şehit 6 yaralı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’de başlattığı Bahar Kalkanı harekâtı dün yedinci günü geride bırakırken, bölgeden 2 şehit haberi daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Esad rejimine bağlı güçlerin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını açıkladı. Edinilen bilgiye göre rejim, Serakib’den sonra İdlib’e giden yol üzerinde bulunan son yerleşim yeri olan Sarmin’deki Türk birliğine top ve füzelerle saldırdı. Yaralı askerler Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.

REJİME AĞIR DARBE

Bölgede tespit edilen hedeflerin misliyle vurulduğunu ve vurulmaya devam edildiğini belirten Albay Denizer, şu bilgileri paylaştı: “Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 insansız hava aracı (İHA), 151 tank, 47 top/obüs, 52 çok namlulu roketatar (ÇNRA), 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiştir. 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.”

‘11’ NUMARA YAKINI VURULDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı kritik görüşme öncesi Rusya ve rejim unsurlarının İdlib’de saldırılarını artırması dikkat çekti. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin İdlib’in batısındaki İştebrak’ta bulunan TSK’nın “11” numaralı gözlem noktası yakınlarına top atışı yaptığı bilgisini verdi. Ayrıca Binniş ile Hama’nın batı kırsalındaki Kastun, El Ziyara, Dukmak ve Ankavi köylerinin de top ve füzelerle vurduğu bildirildi. Rusya savaş uçaklarının bombardımanı da yoğun şekilde devam etti. Sarmin ve El Barah kasabaları ile Neyrab köyü Rus uçaklarının hedefi oldu. Ayrıca Serakib’deki Rus askeri polisinden bir gücün daha güneydeki Maarat El Numan’a doğru hareket ettiği bilgisi verildi. Öte yandan TSK’nın Serakib’in kırsalındaki buğday silolarını imha ettiği belirtildi.