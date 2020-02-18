Rejim Halep’in batısına yüklendi

İNGİLİZ Reuters haber ajansına göre önceki gün Rus savaş uçakları, Halep vilayetindeki kasabalara ağır hava saldırıları düzenledi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bu kasabaların daha sonra İran’ın desteklediği milis güçlerin eline geçtiğini aktardı. Gözlemevi direktörü Rami Abdulrahman, rejim ordusunun bir gün içerisinde sekiz yıldır tek bir köy bile alamadığı bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

30 KADAR KÖYÜ ALDILAR

SANA, rejim birliklerinin Halep şehrinin batı kırsalında 30 kadar köyü alarak, Halep vilayet sınırlarının tamamen ele geçirildiğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Halep kırsalında rejimin toprak kazanımını doğruladı. Hürriyet’in konuştuğu muhaliflerden bir kaynak da rejim güçlerinin Halep’in batı kırsalında çok büyük kazanımlar elde ettiğini söylerken, bunun sağlanmasında Rusya’nın verdiği hava desteğinin çok önemli rol oynadığını söyledi. Aynı kaynak, rejimin ilerleyişini durdurmak için muhaliflerin karşı operasyon başlattığını, Kefer Halep civarında yoğun çatışmalar yaşandığını kaydetti. Reuters, muhalif güçlerin Hureytan ve Anadan kasabalarından çekildiğini duyurdu. Rejimin İdlib’in güney kırsalında Tel Nar ve Şeyh Damis hattında da yığınak yaptığı, saldırılar nedeniyle binlerce kişinin Türkiye sınır hattına doğru göçünün devam ettiği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre rejimin ve Rusya’nın hava saldırıları dün de sürdü. Rejim uçakları İdlib’in güneyindeki Ariha bölgesini hedef alırken, Rus uçakları da harekâta katıldı. Dünkü saldırılarda altı bölgenin kontrol altına alındığı belirtildi. Suriye resmi ajansı SANA’ya göre İran Meclis Sözcüsü Ali Laricani ile görüşen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Suriye ulusu, Suriye toprağının tümünü terörizmden temizlemekte kararlı” ifadelerini kullandı.

SİVİLLER İÇİN KORİDOR

Suriye genelkurmayı da Halep’in batı ve kuzeybatı kırsalında onlarca köy ve beldenin ele geçirildiğini duyurdu. Suriye ordusu, bunlara ilave olarak sivil vatandaşların çıkışlarını kolaylaştırmak için Halep ili ve Serakib’in batı kırsalındaki Miznar ve Mıceyzir’de koridor açıldığını bildirdi. SANA ayrıca, Halep vilayetinin tamamının rejim güçlerinin eline geçmesinden sonra Halep kent merkezinde Suriye bayraklarıyla sokağa dökülen şehir sakinlerinin rejim lehine sloganlar attığını gösteren videolar yayınladı.

6 ASKERİ GÖZLEM NOKTASI REJİM BÖLGESİNDE KALDI

REJİM güçlerinin İdlib’de güneyden kuzeye doğru ilerlemeye başlamasıyla Morik’deki ‘9’, Surman’daki ‘8’, Tel Tukan’daki ‘7’ ve Tel Eys’teki ‘6’ numaralı gözlem noktaları rejimin ele geçirdiği bölgeler içinde kaldı. Suriye Genelkurmayı’nın açıklamasına göre Halep’in batı ve kuzeybatı kırsallarında bulunan Raşidin ve Anadan bölgeleri de rejim birliklerinin eline geçti. Raşidin’de ‘5’, Anadan’da ise ‘4’ numaralı gözlem noktaları bulunuyor. Yerel kaynaklar son olarak ‘4’ ve ‘5’ numaralı gözlem kulelerinin de rejim bölgesinde kaldığını öne sürdü. Bu durumda İdlib’de TSK’nın 12 gözlem noktasından 6’sı rejim bölgesinde kalmış oldu. Kuzey’deki ‘1’ (Salva), ‘2’ (Takle) ve ‘3’ (Şeyh Akil) numaralı gözlem noktaları ile güneydeki ‘10’ (Zaviye), ‘11’ (İştebrak) ve ‘12’ (Zeytinlik) gözlem noktaları halen muhaliflerin bölgesi içinde bulunuyor. Ancak bazı kaynaklar, güneydeki rejim güçlerinin de ‘10’ numaranın yakınında olduğunu bildiriyor.

İDLİB’E TSK SEVKIYATI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’e sevkıyatı dün de sürdü. Aralarında tank, Fırtına obüsü, top, çok namlulu roketatarların da (ÇNRA) bulunduğu 150 araçlık askeri konvoy İdlib’e giriş yaptı. Suriye’deki iç savaşla ilgili bilgi veren internet siteleri, TSK’nın M-5 ve M-4’ü hâkimiyete almayacak şekilde bu karayollarının batısı ve kuzeyinde yeni geçici mevzi bölgeleri kurmaya başladığını iddia etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK’nın İdlib’de mevzi sayısının 35’i bulduğunu iddia etti. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TSK’nın İdlib’e yaptığı yığınağın bir savaş pozisyonu olarak algılanmaması gerektiğini söyleyerek, “Bence TSK, İdlib içinde yeni noktalar kurarak yeni bir hat belirliyor. Yapılan yığınağın da bu hattı korumak için olduğunu düşünüyorum” dedi.