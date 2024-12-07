Rejim domino taşı gibi devriliyor... Şam’a son 160 km: Humus’a vardılar

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Suriye’de muhaliflerin rejime yönelik on gün önce başlattığı ‘Saldırganlığı Caydırma Operasyonu’ sahada dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Önceki gün Halep’in güneyindeki Hama’yı ele geçiren muhalif güçler, dün de ülkenin üçüncü büyük kenti Humus’a ulaştı. Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi’ne girdi, şehir merkezinin iç kesimlerine kadar ilerledi. AFP de rejim askerlerinin muhalif güçlerin ilerlediği Humus’tan çekildiğini aktardı. Ancak Şam rejimi iddiayı doğrulamadı. Humus, Şam’dan 160 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

LAZKİYE’YE GÖÇ AKINI

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Hama ve Humus kentleri, 2011’de başlayan Suriye iç savaşında rejimle çatışan muhalif gruplara duydukları sempati ile biliniyor. Hama’nın muhaliflerin eline geçmesinin ardından önceki gece binlerce Suriyeli, Humus’tan ülkenin Akdeniz kıyısındaki yerleşim birimleri Tartus ve Lazkiye’ye gitmeye çalıştı. Humus-Tartus yolunda yoğun bir trafik gözlemlenirken yerel kaynaklar, Şam’da yaşayan Rus subay ve ailelerinin de kenti terk ederek Lazkiye’ye geçtiğini aktardı. Lazkiye’deki Ulusal Savunma Kuvvetleri’nin (NDF), alarm durumuna geçtiği iddia edildi.

NEDEN ÇOK KRİTİK

Uzmanlar Humus’un muhaliflerin eline geçmesi halinde iç savaşta büyük bir kırılma yaşanabileceğini belirtiyor. Ülkenin Şam ve Halep’ten sonra üçüncü büyük kenti olan Humus; aynı zamanda Şam-Lazkiye hattının geçiş noktasında bulunuyor. Humus’ta kontrolün muhalifler tarafından sağlanması durumunda, Şam yönetimi, Rus üssüne de ev sahipliği yapan Tartus ve Lazkiye bölgesiyle karayolu bağlantısını kaybedecek. Rejim, bu kayıpla Akdeniz’e erişimini de yitirecek.

DERA’YI ELE GEÇİRDİLER

Suriye’nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçerken Esad rejiminin bölgedeki 52. Mekanize Tugayı’na saldırıldı ve ele geçirilen silah, zırhlı araç ve tankların görüntüleri yayınlandı. Yerel kaynakların aktardığına göre Ürdün sınırındaki Nesib sınır kapısı da muhaliflerin eline geçmiş durumda. Bu gelişmelerin üzerine Ürdün ve Lübnan’ın Suriye ile sınır geçişlerini kapattığı belirtildi.

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ESAD’A ‘ÜLKEYİ TERK ET’ ÇAĞRISI

Amerikan The Wall Street Journal’ın haberine göre Mısırlı ve Ürdünlü yetkililer, Esad’a ülkeyi terk etme ve sürgünde hükümet kurma çağrısı yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbağ da ülkesinde devam eden saldırılara tepki göstererek kınadı. Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) haberine göre Sabbağ, “Suriye’de şu anda olan her şey bölgeyi bölmeyi ve siyasi haritayı yeniden çizmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rusya’nın Şam Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada Rus vatandaşlarına askeri ve siyasi durum nedeniyle Suriye’yi terk etme çağrısı geldi.

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İSRAİL ESAD’IN ÇÖKÜŞÜNÜ BEKLİYOR

Amerikan haber sitesi Axios, iki üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde MOSSAD’ın Suriye ordusunun savunma hatlarının son 24 saat içinde beklenenden daha hızlı şekilde erimesine şaşırdığını aktardı. İsrail istihbaratının, Suriyeli muhalif grupların kaydettiği hızlı ilerlemenin Suriye ordusunun çöküşünü hızlandıracağını düşündüğü ifade edildi. Diğer yandan İsrail ordusu, Suriye’deki gelişmelerin ardından işgal altındaki Golan Tepeleri’ne hava ve kara kuvvetleri konuşlandırdığını belirterek tüm senaryolara hazırlandıklarını vurguladı.