Reisi'den ABD açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Selçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattıSelçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattı#BAYKAR
Kritik zirve öncesi Sergen Yalçından istifa kararı Son söz Çebinin...Kritik zirve öncesi Sergen Yalçın'dan istifa kararı! Son söz Çebi'nin...#Beşiktaş
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Donacağız Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyorDonacağız! Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Çarşamba başlıyor#İstanbul
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
İnternette bir dönemin sonu... Kimliklerini deşifre edecekİnternette bir dönemin sonu... Kimliklerini deşifre edecek#Sosyal Medya
Karantinaya alındı... Kaldığı oteli yaktıKarantinaya alındı... Kaldığı oteli yaktı!#Koronavirüs
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yıllık izinle ilgili flaş kararMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinle ilgili flaş karar#İş Sözleşmesi
İstanbulda ilk 11ler belli oldu Avcıdan sürpriz tercih... İstanbul'da ilk 11'ler belli oldu! Avcı'dan sürpriz tercih...#Fatih Karagümrük
Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı Maaşları 20 bin TLye kadar çıktıBu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL'ye kadar çıktı#Bakıcı
Ankara’da iğrenç olay Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririzAnkara’da iğrenç olay! Skandal sözler: 18 yaşına gelince evlendiririz#Ankara
Yıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktıYıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktı#Çiğ Et Tüketimi
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrıSadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?#Ryan Kaji
Almanyada Zeynep Avcı fırtınası devam ediyorAlmanya'da Zeynep Avcı fırtınası devam ediyor!#Zeynep Avcı
HABERLERDünya Haberleri

Reisi'den ABD açıklaması

#İran#İbrahim Reisi#ABD
Reisiden ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Reisi: “ABD’nin acımasız yaptırımları bölge ülkeleri ile işbirliğimize engel olamaz” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, önceliklerinin bölge ülkeleri ile işbirliğini artırmak olduğunu belirterek, “ABD’nin acımasız yaptırımları bölge ülkeleri ile işbirliğimize engel olamaz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan’da düzenlenen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi‘nde konuştu. İran’ın komşu ülkeler ile işbirliğine öncelik verdiğini belirten Reisi, “İran olarak Asya ülkeleri özelikle de Güney Asya, Batı Asya, Orta Asya ve Kafkasya’daki komşularımız ile ekonomik işbirliğine önem veriyoruz” dedi.

Bölge ülkeleri ile işbirliğini artıran ve genişleten her türlü bölgesel oluşuma önem verdiklerini belirten Reisi, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bunlardan bir tanesidir. Bu teşkilatı amasız ve şartsız destekliyoruz” ifadesini kullandı. Reisi, önceliklerinin bölge ülkeleri ile işbirliğini artırmak olduğunu belirterek, “ABD’nin acımasız yaptırımları bölge ülkeleri ile işbirliğimize engel olamaz. ABD, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılması ve ağır yaptırımlar uygulaması ile kendi çıkarlarının bölgemizin çıkarları ile aynı olmadığını gösterdi” dedi.

Bölge ülkelerinin ekonomik ve manevi potansiyellerine değinen Reisi, “Biz sadece ekonomide güçlü olan bölge ülkeleri değiliz. Aynı zamanda İslam gibi bir kültüre sahip ve insanlığın geleceğine ışık tutabilecek güçlü manevi potansiyeli olan ülkeleriz” dedi.

Haberin Devamı

Bölgesel sorunların bölge ülkeleri arasında çözülmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, Kafkasya’da istikrar ve güvenliğin sağlanması ile yeni ekonomik işbirliğinin oluşacağını ve bölgenin kalkınmasına yardım edeceğini söyledi.

Reisi, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin Kafkasya’da birlikte hareket etmeleri teşkilatın gelişimine katkı sağlayacaktır. Eski ticaret yollarının geliştirilerek yenilenmesi ve bölge ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesi Ekonomik İşbirliği Teşkilatına da katkı sağlayacaktır. Elbette bölge sınırlarının değişmesi istikrara değil aksine çatışmaya ve krize neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#İbrahim Reisi#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising