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Reisi: Öğrencilerimiz düşmana izin vermez

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#İran#Mahsa Amini#İbrahim Reisi
Reisi: Öğrencilerimiz düşmana izin vermez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

İran’da Mahsa Amini gösterileri devam ederken Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, öğrencilerin ‘düşmanın yanlış hayallerinin gerçek olmasına izin vermeyeceğini’ söyledi.

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İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Reisi, Tahran’daki El Zehra üniversitesinin akademik yıldönümü başlangıcıyla ilgili törende konuştu. İran’ın ilk kadın üniversitesi olan Zehra’da öğrencilere hitap eden Reisi, “Düşmanımız, öğrenci ve profesörlerimizin farkında olduğunu, düşmanımızın yanlış hayallerine izin vermeyeceklerini bilmeden üniversitelerde emellerinin peşine düşünebileceğini sandı” dedi. 22 yaşındaki Amini, kurallara uygun giyinmediği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra gözaltında fenalaşmış, ölümü sonrasında genç kadının darp nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları ülkede büyük bir isyana yol açmıştı.

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#İran#Mahsa Amini#İbrahim Reisi

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