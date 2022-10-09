Reisi: Öğrencilerimiz düşmana izin vermez

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İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Reisi, Tahran’daki El Zehra üniversitesinin akademik yıldönümü başlangıcıyla ilgili törende konuştu. İran’ın ilk kadın üniversitesi olan Zehra’da öğrencilere hitap eden Reisi, “Düşmanımız, öğrenci ve profesörlerimizin farkında olduğunu, düşmanımızın yanlış hayallerine izin vermeyeceklerini bilmeden üniversitelerde emellerinin peşine düşünebileceğini sandı” dedi. 22 yaşındaki Amini, kurallara uygun giyinmediği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra gözaltında fenalaşmış, ölümü sonrasında genç kadının darp nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları ülkede büyük bir isyana yol açmıştı.