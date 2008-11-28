Rehinelerin hepsi öldü

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YAHUDİ MERKEZİ'NDE SON DURUM

REHİNE OLAYINDA SON DURUM

İsrail kurtarma servisi Zaka'nın, yardım için Bombay'ye gönderdiği ekibe dayandırdığı açıklamasında, "Görünen o ki, rehineler hayatta değiller" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, rehinelerin kimliği ve sayılarıyla ilgili ise bilgi verilmedi. İsrailli bir haham ve eşinin rehineler arasında olduğu sanılıyordu.

143 kişi öldü

Hindistan'ın Bombay kentinde aşırı dinciler tarafından düzenlenen terör saldırılarında ölü sayısı 143 olarak açıklandı.

Mumbai Emniyet Müdürü Hasan Gafur, kesin ölü sayısının belirlenmesinin zaman alacağını, bununla birlikte 143 kişinin öldüğünü doğrulayabileceğini kaydetti.



Bu arada, Tac Mahal, Oberoi/Trident otelleri ile Yahudi Merkezi'nde kurtarma operasyonlarının devam ettiği de belirtildi.



AFP'nin bildirdiğine göre, özel kuvvet askerleri helikopterle Yahudi Merkezi'ne müdahalede bulundu. Bir grup askerin binanın çatısına indiği belirtilen haberde, siyah giyimli askerlerin Hintli mi yoksa İsrailli mi olduğunun anlaşılamadığı kaydedildi.

Pakistan sorumlu tutuluyor

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Hindistan finans, ticaret ve kültür kenti Bombay'a düzenlenen terör saldırısından komşusu Pakistan'ı sorumlu tutuyor. Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in, Bombay'daki saldırıları düzenleyen terörist grupların Hindistan'ın “komşularında” yerleşik durumda olduğunu belirterek, dolaylı olarak Pakistan'ı işaret etti.

Bir odada 15 ceset bulundu

Hindistan'da saldırıya uğrayan Tac Mahal oteline giren komandoların bir odada 12-15 ceset buldu.

Komando birliğinin komutanı yaptığı basın toplantısında, "12-15 ceset bulduk" dedi, ancak ayrıntı vermedi.