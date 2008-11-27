Rehineler arasında 3 Türk de var

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Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılar sonucu, 3 Türk vatandaşının bir otelde mahsur kaldığını belirterek, oteldeki durumun bir an önce sona ermesini ümit ettiklerini söyledi.

Bilman, Hindistan'ın Mumbai kentinde bir anda 9 ayrı yere saldırılar düzenlendiğini, ancak saldırganların kimliklerinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Saldırganların kimliklerine ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ifade eden Büyükelçi Bilman, bu konunun henüz açıklığa kavuşturulmadığını vurguladı. Levent Bilman, resmi olmayan son rakamlara göre saldırılarda 102 kişinin öldüğünü, 600-700 civarında ise yaralı olduğunu kaydetti.

Saldırganların hedef aldığı otellerden birinde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu dün gece öğrendiklerini ifade eden Büyükelçi Bilman, bu vatandaşlara ulaşıp bizzat görüştüğünü söyledi ve şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın 8-9 kişi olduğu ve çoğunun kendini kurtardığı anlaşıldı. Onları güvenlikli bir bölgeye, Mumbai'de başka bir yere naklettik.

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Ancak otelde toplam 3 vatandaşımız hala mahsur durumda, 1 çift ve tek bir bayan. Kapıları kilitli odalarında oturuyorlar, dışarı çıkamıyorlar. Otelin içinde ne oluyor bilmiyoruz, çünkü Hindistan makamları operasyon yapıp yapmama konusunda bir şey söylemedikleri için bir bilgi alamıyoruz, ama vatandaşlarımızın hepsiyle doğrudan görüştüm. Otelde kendilerini odalarına kitlemiş vaziyette duruyorlar. Oteldeki durum yakında sona erer diye ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı Yeni Delhi'ye gelecek, bir kısmı oradan uçakla Türkiye'ye dönmek istiyor. Onlar için gerekli tedbirleri alıyoruz."