Rehine takasında ikinci perde! Hamas teslimi şova dönüştürdü

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İsrail ile Hamas arasında Gazze’de varılan anlaşma kapsamında planlanan rehine takasında dün ikinci perde gerçekleşti. Hamas, daha önce serbest bırakılacağını açıkladığı dört İsrailli kadın asker rehineyi Kızılhaç’a teslim ederken, İsrail de hapishanelerde tuttuğu 200 Filistinliyi serbest bıraktı. Hamas’ın rehineleri serbest bıraktığı anları bir tören ve şova dönüştürmesi dikkat çekti.

SAHNEYE ÇIKARDILAR

Takasa dair ilk hazırlıklar dün sabah Gazze’de başladı. Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları’nın yüzlerce militanı ve bini aşkın Filistinli, sabah saatlerinde takasın gerçekleştiği Filistin Meydanı’nda toplandı. İsrailli askerlerin serbest bırakılma törenini adeta bir güç gösterisine dönüştüren Filistinli direniş örgütü; Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag isimli dört kadın askeri hazırlanan sahneye çıkarttı. Burada Hamas tarafından verilmiş kamuflajları giyen İsrailli askerler, gülen yüzlerle kalabalığı selamlayarak el salladı. Hamas militanları ve Kızılhaç personeli, sahnede takas anlaşmasına dair belgeleri imzaladıktan sonra askerler Kızılhaç’a teslim edildi. Rehineleri teslim alan Kızılhaç konvoyu daha sonra Filistin Meydanı’ndan ayrıldı.

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70’İ SINIR DIŞI EDİLDİ

Askerlerin İsrail’e ulaşmasının ardından 200 Filistinli mahkûm da Ofer ve Ketziot cezaevlerinden salıverildi. Serbest bırakılan Filistinlilerin 120’sinin müebbet, 80’inin de yüksek hapis cezaları aldığı belirtildi. The Times of Israel’in Mısır devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre serbest bırakılan Filistinli tutukluların 70’i Refah Sınır Kapısı’nı geçerek Mısır tarafına ulaştı. İsrail medyası daha önce bu kişilerin Cezayir, Tunus veya Türkiye’ye gönderilebileceğini ileri sürmüştü. Sınır dışı edilmeyen Filistinliler, Ramallah’ta kahramanlar gibi karşılandı. Gri tulumlar giyen mahkûmlar otobüsten inerken kalabalığa gülümseyip el salladı.



SİVİL-ASKER KRİZİ

Öte yandan İsrail, sivillerin yerine kadın askerlerin serbest bırakılmasından rahatsız. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas’ın ateşkes ve rehine takasına dair anlaşmayı ihlal ettiğini, askerlerin yerine önce sivilleri serbest bırakması gerektiğini söyledi. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Nir Oz’dan kaçırılarak rehin alındığında 28 yaşında olan Alman-İsrailli Arbel Yehud’un da anlaşma kapsamında dün serbest bırakılması bekleniyordu. Bir Hamas yetkilisi ise Reuters’a yaptığı açıklamada, Yehud’un gelecek hafta serbest bırakılacağını söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da Arbel Yehud’un serbest bırakılacağı güne kadar Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.





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KİM BU DÖRT REHİNE

* Kudüslü Karina Ariev (20), kaçırıldığı sırada Gazze sınırına yaklaşık 1 km uzaklıktaki Nahal Oz ordu üssünde görevliydi. Temmuz ayında ailesi, Ariev’in Hamas tarafından kendilerine gönderilen bir görüntüsünü internette yayınlamıştı.

* Nahal Oz üssünde Daniella Gilboa (20) da çalışıyordu. Gilboa Hamas’ın temmuz ayında yayınladığı ve İsrail hükümetine esirleri eve getirmesi için çağrıda bulunduğu bir videoda yer almıştı.

* Naama Levy’nin (20) askerliğe saldırıdan iki gün önce başladığı biliniyor. Kaçırılmasından birkaç saat sonra, bir arazi aracına bindirildiğini gösteren bir videoda görülmüş, 7 Ekim saldırılarının akıllarda kalan görüntülerinin birinde yer almıştı.

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* Grubun en genci Albag, Nahal Oz üssünde ordu gözetmeni olarak görev yaparken kaçırıldı. Albag, Hamas tarafından 7 Ekim’e dair yayınlanan esirlerin yer aldığı bir videoda teşhis edilmişti.