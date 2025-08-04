Rehine sivil fark etmiyor... Netanyahu’nun biçtiği kaderi yaşıyorlar

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İSRAİL’in Gazze’ye biçtiği açlık ve korku artık yalnızca Filistinlilerin değil, İsrailli rehinelerin de kaderi oldu. Hamas, geçtiğimiz günlerde 7 Ekim 2023’teki saldırıda kaçırılan İsrailli rehine Evyatar David’in bir yer altı tünelinde çekilmiş videosunu “Biz Ne Yersek Onlar da Onu Yiyor” başlığıyla yayımladı. Videoda 24 yaşındaki David’in ciddi şekilde zayıfladığı ve kendi mezarı olduğunu söylediği bir çukur kazdığı görüldü. Videoda kazdığı çukuru göstererek, “Burası benim mezarım olacak” diyen İsrailli rehine, aylardır sadece mercimek ve fasülye yediğini anlattı. Yeraltında geçen günlerini takvimden işaretlediğini de gösteren rehine, Netanyahu’ya seslenerek “Beni ve düşman elinde tutulan tüm esirleri koruması gereken sen, başbakanım, beni tamamen unuttun. Kendimi terk edilmiş hissediyorum” dedi.

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NETANYAHU ‘ŞOK OLMUŞ’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada yayılan videonun ardından David’in ailesiyle bir araya geldi. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, başbakanın video karşısında “derin bir şok yaşadığını ifade ettiği” belirtildi. Açıklamada Netanyahu’nun ailelere “tüm rehinelerimizi geri getirme çabalarının devam ettiğini söylediği” de belirtildi. Ofisin açıklamasına göre rehinelerin “kasıtlı olarak aç bırakıldığını” iddia eden Netanyahu, hem rehinelerin hem de Gazzeli sivillerin durumundan Hamas’ı sorumlu tuttu. Netanyahu, uluslararası toplumu Hamas’ı kınamaya çağırdı.

İSRAİLLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Netanyahu’nun açıklamalarını yeterli bulmayan İsrailliler sokaklara döküldü. Tel Aviv’de bir araya gelen rehine aileleri, Ayalon Otoyolu’nu trafiğe kapatarak hükümeti protesto etti. Grup yaptığı açıklamada, “Bu acımasız hükümetin gözleri önünde terk edilen Evyatar David’in görüntülerine bakarken nefes almak imkânsız” ifadelerini kullandı. Protestolar sırasında 7 Ekim saldırısının üzerinden 666 gün geçtiğini hatırlatan rehine aileleri, İsrail hükümetinin siyasi çıkarları uğruna kendi vatandaşlarını gözden çıkardığını savundu.

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WITKOFF AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff da önceki gün Tel Aviv’de rehine aileleriyle bir araya geldi. “Onları (rehineleri) eve getirin!” sloganlarıyla karşılanan Witkoff, hem kendisinin hem de ABD Başkanı Donald Trump’ın kalan rehinelerin kurtarılması için doğrudan çaba göstereceğini belirtti. Hamas, Gazze’de hala 50 kişiyi esir tutuyor. Bunların en az 20’sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

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ZULME İSRAİL ASKERLERİ DE DAYANAMIYOR

GAZZE’de yıkım ve kaos aylardır dinmek bilmezken, artık İsrail askerleri bu zulmün faili olmaya dayanamıyor. İşgalin ağırlığını taşıyamayan askerler birer birer hayatlarına son veriyor. Son yedi ayda 16 İsrail askeri intihar ederken yalnızca geçen ay, dört yedek asker yaşamına son verdi. İsrail’in resmi radyo kanalı “Reshet Bet” tarafından dün yayınlanan sonuçlara göre, askerlerin intihar sebepleri arasında “katlandıkları ağır görüntüler, kaybettikleri arkadaşlar ve olayların ağırlığını taşıyamamaları” gösterildi. Askerlerden ikisi Gazze’ye saldırı sırasında intihar ederken, diğer ikisi görev dönüşü hayatlarına son verdi. İsrail askeri kaynakları, daha fazla intihar vakasının yaşanabileceği konusunda endişeli.

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