Rehin alıp 3 gün tecavüz etti

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Hollywood'un sansasyonel ikilisi Johnny Depp (58) ile eski eşi Amber Heard (35) arasındaki sular durulmuyor. 2015-17 yılları arasında evli kalan ikili, Amber Heard’ün şiddet gördüğü iddiasıyla boşanmıştı. Ancak Johnny Depp bu iddiaları reddederek hem Amber Heard’e hem de iddiaların yayımlandığı The Sun gazetesine dava açmıştı. İngiltere’deki iki davayı da kaybeden Depp, sonrasında Washington Post gazetesi için “aile içi şiddet” konulu bir yazı kaleme alan Amber Heard’e karşı bu kez ABD’de 50 milyon dolarlık ‘iftira’ davası açtı. Amber Heard de 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap verdi. Virginia eyaletinde önceki gün görülmeye başlanan davada, her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.



‘SALDIRGAN TARAF AMBER’



Duruşmada Depp’in avukatları, Heard’ün sürekli tekrarladığı “duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ve taciz” iddialarını yine yalanladı. Depp’in avukatları, Amber Heard’ün “bu ilişkideki saldırgan taraf” olduğunu ileri sürdü. Ünlü oyuncunun geçmişte ilişki yaşadığı Winona Ryder, Kate Moss ve iki çocuk sahibi olduğu Vanessa Paradis’ın hiçbir zaman oyuncuya yönelik şiddet iddiasında bulunmadığı belirtildi. Avukat, tanıklıkların da Amber Heard’ün “Johnny Depp beni taciz etti” suçlamalarının yalan olduğunu ortaya çıkaracağını ileri sürdü.



ÇARPICI DETAYLAR



Duruşma sırasında Amber Heard’ün avukatları Johnny Depp aleyhine çok çarpıcı iddialarda bulundu. Depp’in 2015 yılında Avustralya’da bulundukları sırada güzel oyuncuyu üç gün boyunca rehin alıp tecavüz ettiği ileri sürüldü. İddianın daha çarpıcı kısmı ise bu sırada Depp’in bir içki şişesi de kullandığıydı. Ayrıca Depp’in 2015’te yani evliliklerinin ilk yılında, bu kez Bahamalar’da Heard’e tacizde bulunduğunu öne sürdü. Duruşmaların yaklaşık 6 hafta sürmesi beklenirken, önceki gün açıklama yapan Amber Heard, kamuoyu önünde bu acı detayları sürekli dile getirmekten duyduğu rahatsızlığı belirtmiş, eski eşi Johnny Depp için daima sevgi beslediğini ifade etmişti.