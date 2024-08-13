Reformistlerden tepki var: Tahran’da kabine krizi

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İran’da temmuz ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüsleyen reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan’ın hazırladığı kabine listesi Tahran’da küçük çaplı bir krize neden oldu. Seçim sürecinde Pezeşkiyan’a desteğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kabine oluşturma sürecindeki anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ederken, diğer reformist isimler de Pezeşkiyan’a “sistemi devam ettirdiği” yönünde tepki gösterdi. Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 19 kişilik kabine listesinde sadece üç bakanın, aday seçimi için oluşturulan komitenin ilk tercihi olduğunu duyurdu.

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Cevad Zarif (solda) seçim sürecinde Mesud Pezeşkiyan’a (sağda) tam destek vermişti.

SİSTEMİN ADAMLARI LİSTEDE

Listedeki on bakanın ise aday değerlendirme listesinde hiç yer almadığını vurgulayan Zarif, cinsiyet, yaş ve etnik çeşitliliğin yetersiz olduğundan şikâyet ederek, bu şartlarda kampanya döneminde verdiği sözleri yerine getirmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanlığı için eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde eski Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Abbas Arakçi’yi, İçişleri Bakanlığı için eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İskender Mumini’yi aday gösterdi. Kabine listesi için muhafazakârların çoğunlukta olduğu mecliste bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güven oylaması yapılması bekleniyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI ETKİSİ

Yeni kabinede stratejik koltukların muhafazakâr isimlere verilmesi reformcuların tepkisini çekti. Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri önceki gün verdiği röportajda, kabinenin beklentilerinin uzağında olduğunu söyledi. Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam da “Siyaset, ordu ve milisler tarafından kontrol edilecekse ve sistem içindeki siyasi aktivistlere yönelik güvenlik yaklaşımı değiştirilmeyecekse seçim yapıp bu kadar maliyeti ülkeye dayatmaya, halkın, özellikle de gençlerin duygularıyla oynamaya ne gerek vardı? “diye sordu. Pezeşkiyan, seçim sürecinde reformist kanadın tam desteğini almıştı. Seçim sürecinde kendisi için ‘en muhafazakâr reformcu’ yakıştırması yapılan Pezeşkiyan’ın kabine listesini hazırlarken Devrim Muhafızları’nın hassasiyetlerini gözettiği değerlendiriliyor.

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KADIN BAKAN DİKKAT ÇEKTİ

Kabinede dikkat çeken bir diğer nokta ise sadece bir kadın bakanın yer alması oldu. Listede Yol ve Şehircilik Bakanı olarak ise 53 yaşındaki Mimar ve Şehir Planlamacısı Ferzane Sadıki’nin ismi yer aldı. Eğer meclisten onay alabilirse Sadıki 1979’daki İslam Devrimi’nden beri bakanlık koltuğuna oturan ikinci kadın olacak.