Referandum gibi iki seçim... Trump’a bir iyi bir kötü haber

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FLORIDA’DA KAZANDI

Florida’da Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve istifa eden Matt Gaetz’den boşalan iki Temsilciler Meclisi koltuğunu yine Cumhuriyetçi adaylar olan Randy Fine ve Jimmy Patronis kazanırken, farkların sadece 14 puan olması Cumhuriyetçiler için uyarı olarak görüldü. 6 ay önceki seçimlerde aynı koltuk 33 puan farkla kazanılmıştı.

WISCONSIN’DA KAYBETTİ

Wisconsin’daki Yüksek Mahkeme yargıçlığını ise liberal aday Susan Crawford kazandı. Salıncak eyalet olarak bilinen ve Trump’ın kasım ayında sadece 30 bin civarı oy farkıyla kazandığı Wisconsin’da bu sefer liberaller kazandı. Trump’ın sağ kolu Amerikalı girişimci Elon Musk’ın kampanya için kişisel servetinden milyonlarca dolar harcadığı Wisconsin seçimi, eyaletin Cumhuriyetçiler için 2026 ara seçimleri ve 2028 başkanlık seçimlerinde çantada keklik olmadığını gösterdi.