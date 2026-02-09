Refah’ta ilk hafta kaosla geçti! Gazzeli yaralılar kapıda kaldı

Haberin Devamı

İsrail ile varılan ateşkes kapsamında çift taraflı açılması öngörülen Refah Sınır Kapısı aylar sonra geçen pazar günü açılmıştı. Sınırdan ilk hafta geçenlerin sayısı ise açıklanan hedeflerin çok altında kaldı. İsrailli yetkililer günlük 150 çıkış, 50 girişten söz ederken, fiiliyatta bazı günler her iki yönde yalnızca 12 ila 40 kişi geçebildi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sınır kapısının açıldığı ilk dört gün boyunca tedavi amacıyla Gazze’den çıkabilen hasta sayısı yalnızca 36 ile sınırlı kaldı. Oysa Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre yaklaşık 20 bin Gazzeli, tedaviye ulaşabilmek için sınırdan çıkmayı bekliyor. Yaralı ve hasta gruplarının Refah’a gitmek üzere Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki hastanelerde toplandığı ancak çıkış için izin alınamadığı belirtiliyor. Elektrik kesintileri, temiz suya erişimde yaşanan aksamalar ve savaşta hasar gören hastanelerin sınırlı kapasitesi, özellikle yaralılar ve kronik hastalar için sınırdan çıkışı hayati bir zorunluluk haline getirirken, sınır kapısının kısmi açılışı bu ihtiyacı karşılamaya yetmiyor.

BİNBİR ZORLUK VE KONTROL

Geçiş yapabilenler için de süreç son derece yıpratıcı ilerliyor. Gazzeliler, Refah’ta 20 saati aşan, bazı vakalarda 24 saate yaklaşan beklemeler, Mısır, Avrupa Birliği misyonu ve İsrail güçlerinden oluşan çok katmanlı güvenlik kontrolleri ve uzun sorgulamalarla karşılaşıyor. Gazze’ye dönenlere yalnızca tek çanta eşya taşıma izni verilirken, yanlarında bulundurabilecekleri nakit miktarı da sınırlandırılıyor. Tanıklıklara göre yiyecek, içecek ve kişisel eşyaların büyük bölümüne el konuluyor; çocukların oyuncaklarının dahi geçişine izin verilmiyor.

Güney Gazze’deki ayrı kontrol noktalarında faaliyet gösteren ve İsrail destekli olduğu belirtilen silahlı grupların, Gazze’ye dönen sivillere kötü muamelede bulunduğu, bazı yolcuları soyarak aradığı ve ailelerini Gazze’ye dönmekten vazgeçirmeye zorladığı aktarılıyor. Bu uygulamaların, Gazze’ye geri dönüşleri fiilen caydırıcı bir mekanizmaya dönüştüğü ifade ediliyor.

MISIR ABD’YE ŞİKÂYET ETTİ

BM İnsan Hakları Ofisi, Refah’tan dönen Filistinlilerden kötü muamele ve baskıya ilişkin çok sayıda ifade aldığını açıkladı. Mısır ise İsrail’in sınırdaki uygulamalarını ABD’ye şikâyet ettiğini duyurdu. Kahire, geçişlerin “damla damla” yapılmasının ve insani yardım girişinin sınırlı kalmasının Gazze’deki krizi derinleştirdiği görüşünde. İsrail ordusu ise suçlamaları reddederek tüm kontrollerin güvenlik gerekçesiyle ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü savunuyor.