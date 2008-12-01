Rastgele sekste Türkiye 8. sırada

Bir ABD ekibinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sanayileşmiş Batılı ülkeler arasında "rastgele seks“ en çok İngilizler yapıyor. Almanya
ve Hollanda’nın da ilk sıralarda yer aldığı listede Türkiye birçok Batılı ülkeyi geride bırakarak 8. oldu.
New Scientist dergisince yayınlanan araştırma, 48 ülkeden toplam 14 bin kişi katıldı. The Times gazetesinin online sitesi de, araştırmanın "en sanayileşmiş 15 Batılı ülke"yi kapsayan kısmını yayınladı. ABD’deki Bradley Üniversitesi’nden psikoloji profesörü David Schmitt’in başında bulunduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 15 sanayileşmiş ülke arasında "rastgele seks“ en çok İngiltere’de yapılıyor.
İki cinsiyetten İngilizlerin, seks konusunda çok liberal olduğunu ortaya koyan araştırmacılar, İngiltere’de kültürel gelişmelerin artık erkekler gibi kadınların da "rastgele seks“e yönelmesine yol açtığına dikkat çekti. Bu arada, İngiltere gibi bazı ülkelerde giderek daha çok "rastgele seks“e başvuran kadınların bu konuda erkekleri geçebileceği de belirlendi.
Almanya 2., Hollanda 3., Çek Cumhuriyeti’nin 4. ve Avustralya’nın da 5. olduğu sıralamada ABD 6., Fransa ise, 7. sırada yer aldı. Türkiye’nin birçok Batı Avrupa ülkesini geride bırakarak 8. sıraya yerleşti. Meksika’nın 9. olduğu sıralamada, Kanada 10., Italya 11., Polonya 12., İspanya 13. Yunanistan 14. ve Portekiz 15. oldu.