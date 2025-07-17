Raşit öğretmen sınırları ‘resim’le aştı

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Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Raşit Altun, İzmir Menemen’de geçen çocukluğu boyunca resme ilgiliydi. Anne-babası ve 6 kardeşiyle köyde büyüyen Altun, 5’inci sınıfa giderken öğretmeninin ‘Sen çok yeteneklisin, bu yolda ilerlemelisin’ demesiyle resim sanatına yönlendi. Öğretmeninin bu dokunuşuyla özgüveni artan Altun eğitim hayatı devam ederken resim kurslarına gitti.

Anadolu Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra öğretmenliğin yanı sıra akşamları apartman sığınağındaki atölyesinde resimler yapmaya başladı. O resimler sınırları aştı. Pek çok ülkede sergilenen eserler, ABD’de DanvilleMuseum of Fine Arts And History’de ve Rusya Devlet Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde de görücüye çıktı. Son sergisini mayıs ayında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açan öğretmen Altun, ressamlık ve öğretmenlik kariyerini şöyle anlattı:

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SIĞINAKTAN DÜNYAYA

“Babam inşaat ustasıydı, annem ise ilkokul mezunuydu. Çocukluğumda resme büyük ilgim vardı. Derste resim yapamıyorsam defterime kenar süsü yapardım. İlkokul 5’inci sınıftayken yıl sonu sergisi oluyordu. Öğretmenim Sündüz Çamlık yeteneğimi görüyor ve yaptıklarımı beğeniyordu. Öğretmenim beni ailem gibi destekledi. Menemen Anadolu Lisesi’nde resme iyice odaklanmıştım, okulun tiyatro dekorlarını da ben yapıyordum. Eskişehir Güzel Sanatlar Fakültesi ve Resim Öğretmenliği Bölümü’ne başvurdum. Ailem “Öğretmen ol, düzenli bir işin olsun” dedi. Ben de 2001’de öğretmenliğe başladım.

Ressamlık kariyerim de şekillenmeye başlamıştı. İmzamın tanınmadığı dönemlerde yarışmalara giriyor, ödüller kazanıyordum. Bazı resimlerim de karma sergilere giriyordu. Bir apartmanın bodrum katındaki sığınakta atölye kurdum. Atölyemde hem üniversite öğrencilerine ders veriyor hem de resim yapıyordum. 2010 yılında İstanbul’da arkadaşlarımla birlikte katıldığımız bir sergide bir resmim ilk kez alıcı buldu. O tarihten sonra önümde başarı yolu açılmaya başladı.”

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RUSYA VE ABD’DE

- 15-16 tane kişisel sergi açan ve yüzlerce karma sergiye katılan Raşit Öğretmen, kariyerindeki yükselişi de şöyle ifade etti: “Ancak hayatımda en önemli iki sergi var. Birisi mayıs ayındaki İstanbul AKM’deki sergi. Benim açtığım en büyük sergi o ve istediğim etkiyi yarattığımı düşünüyorum. Diğeri ise 2023’te Rusya Kazan’da, Devlet Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde açılan sergiydi. Dönemin Başkonsolusu İsmet Erikan’ın davetiyle açılan bu sergi kariyerimin en güzel anlarındandı. Şimdi ise benim en büyük hayalim müzelerde sergi açmak. 2018’de Tunus’ta katıldığım bir çalıştayda tanıştığım bir sanatseverin davetiyle 2018’de ressam arkadaşım Nevres Akın ile birlikte ABD’de DanvilleMuseum of Fine Arts And History’de bir sergi açtık. Burada düzenlenen sergiden sonra bir eserimiz müzenin arşivine girdi. Öğrencilerim ressamlık yönümden sosyal medya paylaşımları ile haberdar oldular. Zaman içinde resme olan ilgilerinin, bana resimle ilgili sordukları soruların arttığını gözlemledim. Bu alanda başarılı hatta meslektaşım olan öğrencilerim oldu.”