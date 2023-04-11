Rapor yayınlandı acı gerçek ortaya çıktı... Alman Şansölye'ye soğuk duş!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Avrupa'daki savaş bir yılı aşkın süredir kanlı bir biçimde devam ederken Batı yaptırımlar ile Rusya'yı adeta hizaya getirmeye çalışıyor.

Son olarak Ukrayna'ya tank gönderme kararı alan Almanya yayınlanan raporun şokunu yaşıyor.

Alman Şansölye Olaf Scholz, 8 Aralık 2021’de göreve geldikten sonra Alman Ordusu’nun donanımı için 100 milyar Euro hacimli ‘varlık fonu’ ile destek vereceklerini ilan ettiği halde, son yıllardaki tasarruflar nedeniyle ordunun durumunun perişan olduğu ortaya çıktı.

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Bu yıl ocak ayında göreve başlayan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Ordusu’nda köklü bir reforma gidilmesi için harekete geçtiği halde, işinin o kadar da kolay olmayacağı görüşü ağırlık kazanmaya başladı.

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Alman Kara Kuvvetleri müfettişleri tarafından hazırlanan bir raporda, Alman Ordusu’nun hem personel hem de teçhizat olarak NATO’da 2025 yılı itibariyle üstlenmeyi vaat ettiği sorumluluklarını yerine getiremeyeceğine yer verildi.

14 sayfalık raporda, planlanan tank birliklerinin donanımın yüzde 79 civarında olduğuna dikkat çekilirken, ciddi personel eksikliği yaşandığı da vurgulandı.

Özellikle modern iletişim aygıtları eksikliği nedeniyle Alman askerlerin görevlerini yerine getirmekte zorlanacakları da vurgulandı.

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Öte yandan Federal Savunma Bakanlığı bütçesinin Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2’si oranına yükseltilmesinde ısrarlı olunduğu da açıklandı.

Özellikle Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş nedeniyle halkın da bu alanda Bakan Pistorius’a tam destek verdiği de kaydedildi.

Alman Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn’u görevden alarak yerine Korgeneral Carsten Breuer’i atayan Bakan Pistorius’un personel alanında köklü değişimde kararlı olduğu yönünde sinyaller arttı.

Nitekim Bakan Pistorius, Federal Savunma Bakanlığı’nın Berlin’deki merkezinde görevli yüksek düzeyde personelde köklü bir reforma gidilmesi için ilk adımı attı. Müsteşarların bürosunda görev yapanların sayısını 20’den 5’e düşürürken, farklı birimlerdeki 370 kadrodan 160’ını iptal edeceği de ileri sürüldü. Bakan Pistorius’un bu yöndeki girişiminin askerler arasında huzursuzluğa yol açtığı da belirtildi.