Rapor açıklandı: Seçimi kaybetseydi hapisteydi... Trump savcıya ateş püskürdü!

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ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın kongre baskını ile 2020 seçimlerini iptal ettirme girişimini soruşturan özel yetkili savcı Jack Smith, 6 Ocak baskınına ilişkin raporunu yayınladı.

Smith'in hazırladığı bir rapora göre, Trump eğer 2024 seçimlerini kazanamasaydı, seçimlere hile karıştırmak ve Kongre Binası'nın fiilen basılmasına teşvik etmek suçundan mahkum edilecekti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Trump'ın tekrar tekrar bahsettiği "cadı avı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve davanın hukukun üstünlüğünü tahsis etme çabasını içerdiği yer aldı.

Trump'ın "halkın iradesini yıkmaya çalıştığı ve seçim sonuçlarını değiştirmek için uğraştığı" değerlendirmesi bulunan raporda, "Trump, seçimi kaybettiğinde ve yasal yollara başvurmanın başarısızlıkla sonuçlanacağını anladığında, iktidarı elinde tutmak için çok sayıda suç teşkil eden girişimde bulundu" ifadeleri yer aldı.

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Raporda "Ülkedeki demokratik süreç 130 yılı aşkın süredir barışçıl ve düzenli şekilde işlemekteydi, ta ki Trump tarafından bozulana kadar" vurgusu yapıldı.

"MAHKUM ETMEK İÇİN YETERLİ OLACAKTI"

Özel yetkili savcı Smith, soruşturma bürosunun Trump davasının tamamen arkasında durduğunu belirtti.

Seçim zaferiyle engellenen Trump hakkında dört maddelik iddianameye ilişkin Smith, “Şunun açık olmasını isterim ki Sayın Trump'a karşı dava açma kararı nihai olarak bana aittir. Bu kararın sonuna kadar arkasındayım” dedi.

Smith, "2024 seçim zaferi, kovuşturmanın devam etmesini imkansız kılmasaydı, kanıtlar Trump'ı bir duruşmada mahkum etmek için yeterli olacaktı" açıklaması yaptı.

Smith ayrıca, “Beni iyi tanıyan herkes, Sayın Trump'ın bir savcı olarak kararlarımın Biden yönetimi ya da diğer siyasi aktörler tarafından etkilendiği ya da yönlendirildiği iddiasına gülecektir” dedi.

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TRUMP'TAN SAVCIYA HAKARET DOLU SÖZLER

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, rapora ilişkin Truth Social hesabından tepki gösterdi.

Raporu hazırlayan savcı Smith'i hedef alan Trump, "Jack Smith, çaresizliğini gözler önüne sermek için sahte bulgularını gece 01.00'de yayınladı" ifadelerini kullandı.

Savcı Smith'i "aptal ve "akılsız" olarak nitelendiren Trump, "Smith'in 'patronu' sahtekar Joe Biden'ın siyasi rakini başarılı bir şekilde yargılalayamadı. Bu yüzden de seçilmemiş siyasi haydutlar komitesi, yasadışı bir şekilde yok edilen ve silinen bilgilere dayanan başka bir rapor yazdı. Çünkü bu bilgiler, benim ne kadar masum olduğumu ve Nancy Pelosi ile diğerlerinin ne kadar suçluğu olduğunu gösterdi" dedi.

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Trump, "Smith, farkla kazandığım seçimlerden önce davasının görülmesini sağlayamayan beyinsiz bir savcıdır. Seçmenler diyeceğini dedi" ifadesini kullandı.