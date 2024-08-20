Ramallah Gazze ziyaretine dünyadan destek arıyor

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Ramallah merkezli Filistin Yönetimi yetkililerinin WAFA haber ajansına aktardıklarına göre, Abbas ve beraberindeki delegasyonun Gazze’ye ulaşmasını garanti altına almak, uluslararası destek bulmak ve olası katılımı arttırmak amacıyla diplomatik temaslar başlatıldı. Buna göre Birleşmiş Milletler, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Avrupa Birliği, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika birliği gibi uluslararası organizasyonların yanı sıra küresel ve bölgesel aktörlerle de doğrudan temasa geçildi. Yetkililer Gazze ziyaretiyle ilgili İsrail yönetiminin de bilgilendirildiğini aktardı.

WAFA’ya konuşan yetkililer Abbas’ın Gazze ziyaretinin Gazze halkına destek olmanın yanı sıra Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün tüm Filistin topraklarında meşru otorite olduğunu teyit etme ile ulusal birliğin sağlanmasına yönelik bir adım atma amaçları taşıdığını kaydetti.

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İSRAİL, HANİYE’NİN 7 YARDIMCISINI VURDU İDDİASI

İsrail dün Lübnan topraklarına hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırıda Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu söyledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA da, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek kentine bağlı 3 beldeye hava saldırıları düzenlediğini ve 8 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında da Hizbullah’ın roket ve füze biriminin önde gelen isimlerinden Hüseyin Ali Hüseyin’in öldüğü aktarıldı. Öte yandan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda 8 aylık bir bebeğin öldüğü kaydedilirken, Tahran’da suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye’nin de 7 yardımcısının Gazze’de öldürüldüğü iddia edildi.