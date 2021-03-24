Avrupa’da vaka sayısı artıyor... Rakamlar alarm veriyor
Dünya Sağlık Örgütü, altı haftalık düşüşün ardından küresel çapta koronavirüsten ölümlerin arttığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta vaka sayılarında dünya genelinde yüzde 8, Avrupa’da ise yüzde 12’lik bir artış olduğunu belirten DSÖ yetkilileri, durumun ‘endişe verici’ olduğunu söyledi.
DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsle mücadele yetkilisi Maria Van Kerkhove, önceki gün Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında can kayıplarının artmasının ‘endişe verici bir işaret’ olduğunu söyledi. Can kaybı artışlarının beş haftadır dünya çapında yaşanan vaka artışları sonrasında geldiğini belirten Kerkhove, DSÖ’nün küresel olarak takip ettiği altı bölgeden dördünde vaka artışının sürdüğüne işaret etti.
İNGİLTERE VARYANTI AVRUPA’YI VURDU
Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Kerkhove, “Geçen hafta vakalar yüzde 8 arttı. Avrupa’da ise bazı ülkelerin başı çekmesiyle toplam artış yüzde 12 oldu” dedi. Bu artışın özellikle İngiltere’den çıkan varyantın doğu Avrupa’da etkisini göstermesinden kaynaklandığını söyleyen ABD’li bilim insanı, vakaların artması halinde can kaybının da artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara