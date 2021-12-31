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Rai Tayfunu'nda korkunç bilanço: 405 ölü

#Filipiler#Tayfun#Can Kaybı
Rai Tayfununda korkunç bilanço: 405 ölü

Filipinler'i geçtiğimiz haftalarda vuran ve yılın en güçlü tayfunu olarak kayıtlara geçen Rai Tayfunu’nda can kaybı sayısının 405’e ulaştığı açıklandı.

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Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Başkanı Ricardo Jalad tarafından açıklamada, kaydedilen can kayıplarının çoğunlukla boğulma, devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Halen 82 kişinin kayıp olduğunu ifade eden Jalad, bin 147 kişinin de yaralı olduğunu söyledi. Jalad ayrıca, 530 binden fazla evin hasar aldığını, bunların üçte birinin ise tamamen kullanılamaz hale geldiğini söylerken, altyapıda ve tarımda meydana gelen hasarın 23.4 milyar peso (459 milyon dolar) olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Rai Tayfununda korkunç bilanço: 405 ölü

Afet ve hükümet yetkilileri özellikle Filipinler’in orta bölgelerinde halen yeterli elektrik ve su kaynağı olmayan binlerce kişinin bulunduğunu ifade ederken, Bohol eyaleti Afet Dairesi Başkanı Anthony Damalerio, “Tayfun büyük bir yıkıma neden oldu ve Kuzey Bohol adeta bir bomba atılmış gibiydi” dedi. Damalerio, Bohol’da 103 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken, yeterli su, yiyecek ve barınağın olmadığını da sözlerine ekledi.
Suriago del Norte Eyalet Başkanı Francisco Matugas ise, “Özellikle eyalette yağmur mevsimi olduğu için, sorunumuz barınak” dedi.

Rai Tayfunu, kategori 5 olarak 16 Aralık’ta karaya vurmuş, Siargao ve Dinagat Adaları da dahil olmak üzere Bohol, Cebu, Surigao del Norte gibi eyaletlerde yıkımlara neden olmuştu.

Rai Tayfunu, bu yıl ülkeyi vuran 15. ve en güçlü tayfun olarak ifade ediliyor.

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#Filipiler#Tayfun#Can Kaybı

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