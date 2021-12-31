Rai Tayfunu'nda korkunç bilanço: 405 ölü

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Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Başkanı Ricardo Jalad tarafından açıklamada, kaydedilen can kayıplarının çoğunlukla boğulma, devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Halen 82 kişinin kayıp olduğunu ifade eden Jalad, bin 147 kişinin de yaralı olduğunu söyledi. Jalad ayrıca, 530 binden fazla evin hasar aldığını, bunların üçte birinin ise tamamen kullanılamaz hale geldiğini söylerken, altyapıda ve tarımda meydana gelen hasarın 23.4 milyar peso (459 milyon dolar) olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

