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Rai Tayfun’unda can kaybı 208’e yükseldi

#Filipinler#Tayfun#Ölü Sayısı

Filipinler'de büyük bir yıkıma neden olan Rai Tayfun’unda hayatını kaybedenlerin sayısı 208’e yükselirken 52 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Filipinler'de geçtiğimiz Perşembe günü başlayan Cumartesi günü de etkisini yitiren şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelanlarla büyük yıkıma neden olan Rai Tayfun’unda hayatını kaybedenlerin sayısı 208’e yükseldi. Filipinler’de son yıllarda görülen en şiddetli doğal afetlerden biri olan tayfunda 52 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor. Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada 52 kişinin kayıp olduğu, sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 20 bin kişilik ordunun katıldığı arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı. Filipinler Ulusal Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (NGCP) yapılan açıklamada ise Bohol eyaletinin tamamı ile Cebu, Leyte ve Samar'ın bazı bölgelerine yeniden elektrik sağlamak üzere yapılan hat onarım çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaklaşık 780 bin kişiyi etkileyen ve 300 bini aşkın bölge sakinin tahliyesine yol açan tayfunun ardından yaptığı açıklamada felaketzedelere yardım için 40 milyon dolar bütçe ayrılacağını duyurdu.

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Filipinler'de 3 gün boyunca etki gösteren ve hızı saatte 300 km'ye ulaşan Rai Tayfunu, şiddetli yağışlar ve su baskınlarına ve büyük bir yıkıma neden olarak binlerce yapı kullanılamaz hale gelmiş, bölgede elektrik ve telefon kesintileri yaşanmıştı. Yüzbinlerce insanın tahliyesi ile sonuçlanan tayfun nedeniyle hava ve karayolu ulaşımı felç olurken Filipinler'in resmi meteoroloji dairesi PAGASA'dan yapılan tayfunun geçtiğimiz Cumartesi günü itibariyle etkisini tamamen yitirerek ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu. Her yıl yaklaşık 20 tayfunun etki gösterdiği Filipinler'de son yıkıcı tayfun 2013'de meydana gelmiş, Haiyan Tayfun’unda 6 bini aşkın insan hayatını kaybetmişti.

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#Filipinler#Tayfun#Ölü Sayısı

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