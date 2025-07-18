Rahiplere seks şantajı

Haberin Devamı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, Budist rahiplere yapılan kaset şantajını konuşuyor. Tayland polisi Budist rahiplerle cinsel ilişkiye girip çektiği görüntülerle şantaj yapan ve bu yolla rahiplerden üç yılda 385 milyon baht (yaklaşık 475 milyon TL) para alan bir kadını tutukladı. Olaya karıştığı belirlenen dokuz rahip ve bir başrahip görevden alındı. Şantaj skandalı geçen ay Bangkok’taki bir Budist tapınağının saygın rahipleri arasında gösterilen Phra Thep Wachirapamok’un ortadan kaybolmasının ardından polisin incelemesine takıldı. Tayland polisi, rahibin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada Wilawan Emsawat isimli bir kadına ulaştı.

Kadının, birçok kıdemli rahiple cinsel ilişki yaşadığı ve ardından onları şantajla tehdit ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

80 BİN FOTOĞRAF VE VİDEO BULUNDU

Otuzlu yaşlarının ortasında olduğu belirtilen kadının evinde yapılan aramada 80 binden fazla mahrem fotoğraf ve videonun bulunduğu cep telefonları ele geçirildi. Kadının son üç yılda banka hesaplarında 385 milyon bahtlık hareket olduğu belirlenirken, ayrıca bazı rahiplerden lüks otomobil ve banka kartları gibi hediyeler aldığı açıklandı. Yakalandığı tarihte Emsawat’ın banka hesabında çok az miktarda bir para kaldığını belirten polis yetkilileri, paranın bir kısmının kumar sitelerinde harcandığını açıkladı.

TAYLAND BU SKANDALI KONUŞUYOR

- Tutuklanan kadına şantaj, kara para aklama ve çalıntı mal kabul etme suçlamaları yöneltilirken, olay nüfusunun yüzde 90’ı Budist olan Tayland’da deprem etkisi yarattı. Budist rahiplerin cinsel ilişki yasağını ihlal etmiş olması ve büyük miktarlardaki şantaj ödemeleri kamuoyunun ilgisini çekti. Maaşları 2 bin 500 ila 34 bin 200 baht arasında değişen üst düzey rahipler, bağışlar yoluyla büyük gelirler elde edebiliyor.