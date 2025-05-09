Rafale ile birlikte hisseler de düştü... Fransız jetlerine Hindistan’da şok

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Pakistan’ın çarşamba günü yaptığı açıklamada Hindistan’a ait beş savaş uçağını vurarak düşürdüklerini ve bunlardan üçünün Fransız Dassault şirketinin ürettiği Rafale uçakları olduğunu açıklaması uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İSTİHBARAT DOĞRULADI

Amerikan CNN’e konuşan bir Fransız istihbarat yetkilisi en az bir Rafale savaş uçağının düşürüldüğünü teyit ettiklerini, diğer uçakların akıbetini araştırıldığını söyledi. Pakistan ordusunun kullandığı, Çin yapımı J-10C savaş uçaklarının Rafale düşürdüğü haberinin ardından Dassault’un borsadaki hisseleri yüzde 6 değer kaybetti, Çinli üretici Çıngdı Hava Aracı Sanayi Grubu’nun hisseleri yükseldi. Düşürülen Rafale uçağına ait olduğu iddia edilen bir kuyruk parçasına ait fotoğraflar Pakistan medyasında dolaşıma girdi. Uçağın, Hindistan’ın teslim aldığı ilk Rafa uçaklarından biri olduğu iddia edildi.

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Olayın doğrulanması halinde, J-10C savaş uçaklarının harpte başka bir savaş uçağını vurarak düşürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçecek ve Rafale savaş uçakları da ilk kez havada vurulmuş olacak. J-10C savaş uçakları Çin haricinde yalnızca Pakistan ordusunun envanterinde yer alırken, Pakistan 36 adet sipariş verdiği bu uçaklardan şu ana kadar 20 tanesini teslim aldı. Fransa ise en büyük askeri ticari başarılarından sayılan Rafale savaş uçaklarından şu ana kadar 55 adet Mısır’a, 36 adet Hindistan’a, 36 adet Katar’a, 24 adet Yunanistan’a, 12 adet Hırvatistan’a, 80 adet Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 42 adet Endonezya’ya ve 12 adet Sırbistan’a ihraç etmişti.

GERİLİM DİNMİYOR

Hindistan’ın 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesinin ardından başlayan gerilim henüz dinmedi. Hindistan, Pakistan’ın ülkenin kuzey ve batısında yer alan askeri tesisleri hedef almasına karşılık, Hindistan ordusunun, Pakistan’ın Lahor kenti başta olmak üzere birçok noktasındaki hava savunma radarlarını ve sistemlerini vurduğunu duyurdu. Pakistan ise Hindistan’a ait 25 dronun vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Her iki taraf da dün karşılıklı saldırı suçlamalarında bulunurken, Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Reuters’a açıklamada, ABD’nin arabuluculuk yaptığını ancak Hindistan’ın dron saldırıları nedeniyle Pakistan’ın misillemesinin “neredeyse kesin hale geldiğini” söyledi.