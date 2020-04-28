Radikaller İdlib’de Türk askerine saldırdı

BÖLGEDEKİ güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, İdlib’de Neyrab köyü yakınlarında M-4 karayolu üzerinde çadır ve barikat kurarak yolu kapatan radikal unsurlara eylemlerine son vermesi çağrısı yaptı. Eylemciler bu çağrıya uymayınca Türk askeri kimi zaman göz yaşartıcı bomba da kullanarak yolu çadır ve barikatlardan temizlemeye başladı. Eylemcilere müdahale sırasında çıkan olaylarda yaralanan askerler oldu.

TANKSAVAR SALDIRISI

TSK’nın yol temizliği devam ederken, arka mevzilerde koruma yapan Türk birliğine El Kaide’ye bağlı HTŞ’li teröristler tanksavarla saldırdı. TSK unsurları teröristlere misliyle karşılık verdi. Yerel kaynaklar, en az dört radikal teröristin öldüğü bilgisini paylaştı. Suriye’de iç savaşla ilgili gelişmeleri aktaran internet siteleri de Türk güvenlik güçleri ile radikal unsurlar arasında yaşanan çatışmalardan video görüntüleri yayınladı.

Türk ve Rus askerlerinin 15 Mart’tan bugüne kadar beş kez icra ettiği ortak devriye, HTŞ ve diğer radikal grupların Rus askerini bahane ederek düzenlediği eylemler nedeniyle istenilen düzeyde olmadı. Beş devriyenin tamamı M-4’ün doğu ucundaki Trumba ile Neyrab köyleri arasındaki dar bir alanda gerçekleşirken, eylemlerden dolayı güneybatıdaki Lazkiye istikametine doğru uzayamadı.

ATEŞKES UYARISI



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’de ateşkesi ihlal etmeye başlayan Esad rejimine geçen hafta sert ifadelerle yanıt verirken, radikal unsurlar için “İdlib’deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz” vurgusu yapmıştı.