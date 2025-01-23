PYD/YPG dağılmazsa gerekirse güç kullanırız

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Ebu Kasra, Suriye’nin yeni yönetiminin, ülkedeki silahlı grupların dağıtılması ve tek bir ordu altında birleştirilmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

DİYALOG KAPISI AÇIK

Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacaklarını kaydeden Tümgeneral Ebu Kasra, PKK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG güçlerinin “Ulusal Diyalog Konferansı’ndan önce kendini feshetmesi gerektiğini” savundu. Ebu Kasra, “Şu anda DSG ile diyalog kapısı açık, ancak gerekirse güç kullanmaya da hazırız” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay DSG yetkilileri ile Suriye Geçici Yönetimi Başkanı Ahmed Şara arasında bir toplantı gerçekleşmişti. Toplantının ardından Şara, Arap medyasına verdiği demeçte, DSG’nin yeni Suriye ordusuna entegre edilmesi ve silahların yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti. ABD, DSG güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşta Suriye’de bulunduğunu savunuyor.