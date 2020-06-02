Putin’in yeniden seçilmesine izin verecek anayasa referandumu 1 Temmuz’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumun 1 Temmuz'da yapılacağını ilan etti. Daha önce 22 Nisan'da yapılması planlanan referandum, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Seçim Kurulu, oy verme işleminin 25 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'a kadar devam etmesini kararlaştırdı. 1 Temmuz Çarşamba günü de resmi tatil ilan edilecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NELER GETİRİYOR?



Değişkliki, Putin'e 2024'te devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak. Bu değişklikle Putin, geçmişteki iki dönem görev süresini sıfırlayan tasarıyla anayasa gereği üçüncü dönem yasağına rağmen yeniden devlet başkanı adayı olabilecek ve teorik olarak 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalması mümkün olabilecek. Rusya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova le yaptığı toplantıda hazırlıklata başlanması talimatı verdi. Salgından çıkış yolunda uzmanların iyiye gidişe dair olumlu bir eğilime işaret ettiğini söyleyen Putin, "Benim görüşüm en uygun tarih 1 Temmuz olur" dedi.