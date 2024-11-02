Putin’in yardımcısı iddia etti: ‘Batı, Tuna’dan Montrö’yü delmeye hazırlanıyor’

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Ukrayna kara cephesinde belirli ilerleme kaydeden Rusya şimdi dikkatini yeniden Karadeniz sularına çevirdi. ABD ve NATO’yu Montrö anlaşmasını Tuna nehri üzerinden delmeye hazırlanmakla suçlayan Moskova, Batı’ya “Planınızı gördük ve önlem alıyoruz” mesajı verdi.

TEDBİR ALIYORUZ

Rusya lideri Vladimir Putin’in güvenlik ve savunmadan sorumlu yardımcılarından Nikolay Patruşev, Rusya Deniz Kuvvetleri subaylar toplantısında Karadeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eski istihbarat şefi de olan Patruşev, “ABD ve müttefikleri dünya denizlerinde olduğu gibi Karadeniz sularında da askeri üstünlük sağlama peşinde. Bunun için hazırlık yapıyorlar. Montrö anlaşmasını Tuna nehri üzerinden delerek belirli sınıftaki savaş gemilerini Karadeniz’e indirmek istiyorlar. Bu planlarını deşifre ettik ve önlem alıyoruz” diye konuştu.

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36 GEMİLERİ BATTI

Ukrayna savaşı yüzünden özellikle Batı Karadeniz sularında Rusya’nın Karadeniz donanması 2023 ve 2024 yıllarında etkisini neredeyse yitirdi. Ukrayna tek bir savaş gemisine sahip olmamasına rağmen kullandığı kamikaze insansız deniz botları sayesinde işgal altında bulunan Kırım’da konuşlanan Rus donanmasına bağlı irili ufaklı 36 gemiyi batırdı. Geride kalan Rus savaş gemileri Ukrayna’nın deniz dronlarından kaçarak doğudaki Novorosiysk limanına taşındı.

TUNA FORMÜLÜ NE

Batı Karadeniz sularının Rus savaş gemilerinden serbest kalmasıyla 2024 yılı başlarında itibaren ticaret gemileri yeniden Ukrayna limanlarını ziyaret etmeye başladı. Sadece tahıl değil, Odessa limanına sanayi ürünleri de giriş çıkış yapmaya başladı. Gemi trafiğine denizden müdahale etmekte zorlanan Rus tarafı son 9 ayda sadece iki defa Kırım’dan ateşlediği füzelerle Ukrayna’ya giden ticari gemi trafiğini engellemeye çalıştı. Batılı ülkelerin bir yolunu bulup alçak dipli savaş gemilerini Batı Karadeniz sularına indirmesi durumunda Ukrayna karasuları çevresinde deniz kalkanı oluşturma imkânı elde etmiş olacak.

Bilgi notu: Türkiye Karadeniz konusunda tutumunu Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiği 2022 yılı Mart ayında ortaya koydu. Ankara, 1936 Montrö anlaşmasının 19’uncu maddesine istinaden Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine yasak getirdi. Kısıtlama sadece savaş gemileri için geçerli ve ticari gemileri kapsamıyor.